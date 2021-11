Por Wesley Silas

Quem visitou a Praça João Leitão, conhecida como Praça da Abadia, onde aconte todos os domingos a Feirinha da Amizade, se deparou com livros 📚 espalhados no chão para serem comercializados e assim entidades que ajudam no trato de animais resgatados possam custear as despesas.

“Na verdade este é o terceiro bazar que a gente te faz e é muito satisfatório porque da última vez uma senhora não estava conseguindo um livro para o neto dela em nenhuma loja e ela pôde encontrar aqui porque temos livros que a sociedade não usa mais e doa e a gente reverte em dinheiro para ajudar os animais resgatados”, disse Lilian Pinheiro.

Confira a entrevista no link abaixo: