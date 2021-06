por Redação

Segundo informações do Integra Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, Gurupi 24.91% da população de Gurupi estão vacinadas e o município vacinou 29.382 (82.42%) das 35.646 doses recebidas. Apesar de 29.382 pessoas estarem imunizadas, muitas delas ainda resistem em aplicar a segunda dose, enquanto os casos da Covid-19 disparam, como apontam dados dos últimos 07 dias, com 607 novos casos da Covid-19 em Gurupi.

Diante ao aumento de casos, a Prefeitura de Gurupi publicou no dia 14 de junho o Decreto n° 899/2021 que proibiu o consumo e venda de bebidas alcóolicas e mantém proibida a circulação de pessoas nas ruas “toque de recolher” entre 23 e 05 horas.

O Decreto suspendeu ainda, por tempo indeterminado, todas as reuniões, eventos públicos e privados de qualquer natureza que favoreçam a aglomeração de pessoas; atividades em clubes sociais e clubes recreativos; eventos culturais e científicos; boates; casas noturnas; shows artísticos; festas em residências; o funcionamento de salas de leitura e bibliotecas, liberado o atendimento remoto; proíbe som de música ao vivo e/ou eletrônica em geral em qualquer estabelecimento.

Barreira Sanitária

Outra medida adotada pela Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi (SEMUS), em parceria com a Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT), são as implantações das barreiras sanitárias nas saídas da cidade. Em uma delas foi detecta 07 casos positivos para Covid-19, entre 155 pessoas testadas.

Agora, neste sábado e domingo, 19 e 20, as estruturas e as equipes estarão novamente nas saídas para Peixe e para Dueré, das 8 às 18 horas.

Segundo a Prefeitura, a equipe da SEMUS está realizando diversos atendimentos como testes rápidos, verificação de temperatura e darão orientações sobre os procedimentos para diminuir os riscos de contágio e transmissão do Coronavírus; e a equipe da AMTT estará lá para ajudar a organizar o fluxo do trânsito e auxiliar nas orientações.

Informou ainda que as pessoas que tiverem com sintomas de Covid-19, gripais ou alteração na temperatura corporal serão encaminhadas para as unidades de saúde conforme os sintomas que apresentarem. A orientação é procurar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em casos moderados; já nos casos mais leves da doença, a pessoa deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) do setor Sol Nascente, que é unidade sentinela.

Conforme a Prefeitura, a ação é uma medida preventiva, que tem como objetivo frear o crescimento das infecções por Covid-19, sendo mais ágil na busca pela identificação do diagnóstico.

“Continuamos com essa ação, que é de suma importância, e estamos buscando meios, juntamente com a imunização da comunidade, de alcançarmos o controle efetivo da pandemia”, disse o secretário de Saúde, Relmivam Milhomem.