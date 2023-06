Share on Twitter

por Redação

Sucesso de público e qualidade garantida na alimentação servida gratuitamente há mais de sete anos, a Barraca Eduardo Fortes foi a grande sensação na Corrida de Argolas realizada neste domingo, 18, na cidade de Figueirópolis, região Sul do Estado. Com o apoio da vereadora Soraima, mais de 400 refeições foram servidas durante o torneio e o público presente ficou com gostinho que quero mais.

Durante o torneio, a Barraca Eduardo Fortes recebeu grandes lideranças políticas, competidores e o público em geral. Um momento de integração e diversão. “Aprovada. Que o deputado volte mais vezes”, destacou a Antônio Alves que almoçou na barraca e participou da corrida como expectador.