Barraca do GT organizada pelo Deputado Gutierres Torquato faz a alegria do povo na comemoração dos 65 anos de Gurupi

Por Redação

Gurupi celebrou seus 65 anos em grande estilo, e a barraca do GT se destacou como uma das grandes atrações do evento. Oferecendo churrasco, carreteiro a vontades muita animação, uma multidão se deliciou com toda a comida disponível ao público antes de aproveitar os shows da noite.

Os cantores nacionais Guilherme Silva, Negão Chandon e o tão aguardado Léo Magalhães foram as estrelas da festa, proporcionando entretenimento de qualidade. A parceria entre a prefeitura de Gurupi, o Governador Wanderlei Barbosa e o deputado estadual Gutierres Torquato viabilizou essa noite memorável, trazendo renomadas atrações para a população.

Uma multidão compareceu para prestigiar o evento, expressando seu carinho pela cidade. O deputado Gutierres Torquato, emocionado, destacou a importância de Gurupi em sua vida e a gratidão por fazer parte dessa história.