Por Wesley Silas

Segundo o barqueiro Duda a situação é grave e caso for confirmada poderá resultar em um crime ambiental e resultar em danos à saúde humana e provocar contaminação da fauna e flora aquática.

“Quinta-feira, dia 03, eles estavam tirando com a máquina e derramando os dejetos dos banheiros que estavam depositados em tambores de 1.000 litros usado para carregar óleo diesel para máquinas que são contêineres. Tem o Nestor que trabalha com o Guilherme viu jogando as fezes daqueles tambores dos banheiros e das barracas na areia da praia”, disse o barqueiro Duda.

Em um áudio enviado ao Portal Atitude, o denunciante confirmou o suposto crime ambiental.

“Eu vi lá os caras com retroescavadeira e derramando os tamborzões de b. (fezes) no meio da praia”, disse Nestor.

Segundo a representante da Associação Veros Ambiental, responsável pela estrutura da Ecopraia da Tartaruga, os barqueiros e barraqueiros também seriam responsáveis pelos impactos ambientais provocados durante a temporada de praia.

“Eu não entendo porque ele está fazendo isso. Ele tá vendo que estamos limpando ainda e não terminou e hoje vamos terminar. Você pode prestar atenção no final do vídeo dele o tanto de máquinas que estão tirando o lixo. Tem que frisar também que quem deixou o lixo foi o turista que ele levou e não foi a Veros Ambiental que tem as tendas, materiais e não somos nós que produzimos este lixo como palete, madeirite e lonas. Foram os próprios barraqueiros todos da cidade de Peixe. Me parece que fizeram foi questão de deixar para a gente sofrer este tipo de denúncia. É uma situação muito complicada porque eles deixaram o lixo, mas a nossa parte de recolher e terminar nós temos ainda o prazo até o dia 20 de agosto para entregar a praia limpa. Estamos dentro do prazo e em tempo recorde desmontando a estrutura em uma semana. Quando ao mau cheiro, infelizmente vai ficar uns dias porque a gente não consegue tirar diante a sujeira que foi deixada pelo turista e pelos barraqueiros. disse Marina Milhomem que no final da tarde deste domingo enviou um vídeo mostrando a conclusão de limpeza da praia.

A representante da Associação Veros Ambiental negou o derramamento do esgoto dos banheiros e das barracas na areia da praia.

“Os banheiros foram todos sugados e a empresa responsável pelo caminhão limpa fossa saiu na segunda-feira, 31 de julho, e fez o sugamento de todo material de todas as fossas e de todos os banheiros. Você pode ver no vídeos que grande parte dos contêineres foi a população que deixou e até isso nós estamos tirando a areia para não poluir”, disse.

No final das contas, este caso merece ser investigado pelos órgãos ambientais que deverão exigir a realização de prova pericial para atestar o suposto dano ao meio ambiente para que a Ecopraia da Tartaruga não seja outro incontornável elefante na sala/gabinete do prefeito Cezinha.