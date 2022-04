por Wesley Silas

A jovem mora com sua mãe, Leiva Marques, no Jardim Medeiros em Gurupi e já tinha um filho, quando engravidou das trigêmeas Helena, Aurora e Yasmim que nasceram prematuras de 07 meses, mas segundo a família são as crianças mais saudáveis internadas na UTI Neonatal. As bebês nasceram com 980 gramas, 1,588 quilo e 1,300 quilo, respectivamente.

As doações como berços, fraldas, armário, roupas e carrinhos podem ser feitas na residência da avó, localizada na Rua 34, lote 06, quadra 05 no setor Jardim Medeiros, próxima a Escola Municipal Gilberto Rezende Rocha Filho, (contato via whatsapp 63-991026095) ou na Central Lotérica Gurupi, situada na Rua 4, entre as Avenidas Goiás e Pará em frente ao Posto de Gasolina.

As doações para as trigêmeas podem feitas ser por meio do Pix 01579806180 em nome da avó, Leiva Marques Bezerra