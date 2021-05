Após o bem-sucedido leilão promovido em 29 de abril para a concessão da BR-153/080/414/TO/GO pelos próximos 35 anos, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, adiantou que o processo de federalização das TOs-020 e 150, que passarão a ser novamente BR-010, está na reta final.

DA REDAÇÃO

A declaração ocorreu durante reunião com representantes da bancada de Goiás e de Tocantins no Congresso Nacional e de integrantes do Executivo tocantinense. “Assumindo essa rodovia, vamos ter condições de fazer a manutenção da chegada e da saída de Palmas [capital do estado]”, ressaltou.

Também está em processo de federalização a TO-335, que sai do nordeste do Mato Grosso, levando a carga produzida na região de Colinas para o terminal da Ferrovia Norte e Sul em Palmirante. “Então, tem muita coisa para a gente fazer em Tocantins, um estado que merece nossa atenção, com o apoio da bancada federal, que não tem nos faltado”, disse o ministro.

Outra obra importante é a construção, na BR-153, da ponte entre Xambioá (TO) e São Geraldo do Araguaia (PA). Ao todo, serão R$ 132 milhões de investimentos federais na execução do projeto.