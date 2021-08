Esposa dedicada do ex-prefeito e ex-deputado João Cruz (in memorian), e mãe cinco filhos (Alex, Alan, Elias Cruz, Alisson (in memorian) e Aline e de duas netas, Andressa e Alexia; Goiaciara Tavares Cruz, apesar de estar vacinada conta a Covid-19, ela foi infectada com o vírus e não resistiu. O corpo de Goiaciara será sepultado ao lado do seu marido, João Cruz, no jazigo da família no cemitério, São José, BR-242, saída para Peixe.

Em nota de pesar o governador Mauro Carlesse, disse que infelizmente, Goiaciara Cruz se tornou mais uma vítima da covid-19.

“Em lágrimas, clamo para que o Espírito Santo de Deus conceda o consolo, que somente pode vir de nosso Pai Celeste, aos seus familiares, à nós amigos e à todos os gurupienses. Tenhamos em mente, sempre, o desprendimento e a alegria com que Goiaciara viveu, em favor e amor ao próximo”, lamentou o governador.

A senadora Kátia Abreu lembrou que Goiaciara, como uma mulher guerreira, humilde, dona de um coração gigante que deixou seu legado de trabalho, humildade e amor ao próximo.

“Aos filhos, Alan Cruz, Alex Cruz, Aline Cruz e Elias Cruz, demais familiares, amigos e toda a população de Gurupi-TO deixo meu fraterno abraço, presto minhas sinceras condolências e rogo a Deus que os conforte nesse momento de dor e tristeza”.

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, destacou que Goiaciara Cruz ao lado do ex-prefeito de Gurupi, João Lisboa da Cruz, teve parcela significativa de contribuição ao desenvolvimento da cidade, atuando com muita dedicação e amor, sobretudo nas causas sociais.

“Neste momento de dor, a Prefeita e o Vice-prefeito se solidarizam com familiares e amigos e rogam ao Pai pelo consolo aos corações que choram essa perda”.

Em mensagem, o ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, disse que “Goiaciara Cruz foi uma mulher de um coração amoroso e fraterno, sempre preocupada com as pessoas e que ao longo de sua vida desempenhou um trabalho social com o olhar e cuidado constante aqueles que mais precisam de ajuda e atenção”.

Leia algumas das mensagem de pesar:

Nota de pesar pelo falecimento de Goiaciara Tavares Cruz

21/08/2021

NOTA DE PESAR

Nota de pesar

NOTA DE PESAR

Nota de Pesar – Goiaciara Cruz

Gurupi amanheceu triste neste sábado, 21, pela partida da nossa querida Goiaciara Cruz, mulher guerreira que tanto contribuiu para o desenvolvimento do município e da região Sul.

Seja no exercício da profissão de professora ou na condição de primeira-dama do saudoso prefeito João Cruz, ela sempre se destacou no trato com as pessoas, sendo verdadeira fortaleza para muitas famílias gurupienses, o que lhe fez conhecida como ‘Goiaciara do Povo’. Após o falecimento do seu parceiro de vida, Dona Goiaciara demonstrou imensa grandeza e espírito coletivo, mantendo firme o propósito de buscar melhorias para Gurupi, tornando-se uma referência política e social no Tocantins.

Sua partida deixa um enorme vazio no coração de todos aqueles que foram tocados pelos projetos e ações desenvolvidos por ela ao logo da vida.

Neste momento de profunda dor, solidarizo-me com todos os familiares e amigos, em especial, com os seus filhos e netas, rogando a Deus que os console e traga o conforto para superar esta dor. Rogo ainda ao Pai Celestial que receba Dona Goiaciara em sua morada, com o carinho que ela sempre dedicou ao povo de Gurupi.

Adriana Aguiar

Secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

Nota de falecimento – Goiaciara Cruz

Com pesar, soube do falecimento, na manhã deste sábado, 21 de agosto, da ex-primeira-dama de Gurupi e ex-deputada federal Goiaciara Cruz, vítima da Covid-19.

Muito querida em Gurupi, Goiaciara Cruz era viúva do saudoso João Cruz.

Ela deixa um legado de amor pela cidade e de participação feminina na política. A sua partida, com certeza, é uma perda enorme para o Tocantins e, principalmente, para toda a região Sul do Estado.

Deixo aqui meus sinceros votos de força e conforto a todos os familiares e amigos de Goiaciara, bem como a toda a população de Gurupi.

Ronaldo Dimas

Presidente estadual do Podemos

Nota de pesar

Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento de Dona Goiaciara Cruz, viúva do saudosíssimo, João Cruz. Ela foi mais uma das vidas ceifadas pela Covid-19, estava internada desde o dia 16 de agosto, mas não resistiu e faleceu neste sábado, 21, em Gurupi.

Ainda que consternado por sua passagem, venho relatar sobre o exemplo de força e coragem que foi Goiaciara Cruz. Uma mulher que sempre esteve presente na vida pública e que lutou pelo bem estar de todos os tocantinsenses, em especial, por Gurupi, onde foi primeira-dama e secretária municipal. Chegou assumir, como suplente, o cargo de Deputada Federal.

Mulher, mãe, professora, guerreira, enfim, uma pessoa que dedicou a vida a ajudar os mais carentes e fez disso sua missão.

Deixo registrada minha solidariedade aos familiares e amigos. Todo o Tocantins sente sua perda.

Tom Lyra

Secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços e Presidente da Agência de Mineração do Estado do Tocantins