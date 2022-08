por Redação

O servidor público da saúde e autor do projeto “Territorialização Digital da Rede de Atenção Primária da Zona Urbana do Município de Gurupi-TO”, Edson Cardoso Teixeira, um dos vencedores da “17ª Mostra Brasil Aqui Tem SUS” na categoria “Gestão e Planejamento SUS”, e o secretário de saúde de Gurupi, Sinvaldo Moraes, receberam Moção de Aplausos nesta sexta-feira, 12, da Câmara de Vereadores da cidade.

A entrega de Moção de Aplausos nº 022/2022 foi proposta pelos vereadores André Caixeta, César da Farmácia e Paulo César – PC.

O secretário de saúde de Gurupi, Sinvaldo Moraes, em discurso durante a solenidade enfatizou o reconhecimento e a gratidão pelo trabalho desenvolvido. “É uma honra para o quadro de servidores da saúde poder contar com um servidor do gabarito do Edson que possui mestrado e usa a sua inteligência e sabedoria com a humildade e a presteza à serviço da população”, destacou Sinvaldo.

O vereador André Caixeta rendeu elogios ao projeto desenvolvido e ao serviço prestado na área da saúde.

“A entrega dessa Moção de Aplausos é o mínimo que podemos fazer. Precisamos de mais mecanismos para premiar projetos e servidores com iniciativas inovadoras. O Edson é brilhante, motivo de muita alegria hoje”.

Prestígio

O auditório da Câmara de Vereadores de Gurupi ficou lotado de amigos, colegas e autoridades municipais que compareceram na solenidade de entrega da Moção de Aplausos.

Muitos profissionais que atuam como Agentes Comunitários de Saúde – ACS, estiveram presentes para prestigiar o Coordenador dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) de Gurupi.

Marta Ribeiro de Souza, que atua como ACS na Unidade de Saúde João Manoel, era uma das mais animadas. “Estou muito orgulhosa do Edson e de estar aqui nesse momento. O Edson é uma pessoa que veio para fazer a diferença”, exaltou Marta.

A figura mais especial e emocionada na plateia era dona Olinda Teixeira Dias, 54 anos, a mãe de Edson. “Estou muito feliz porque acompanho o dia a dia do meu filho. Sei o quanto ele é esforçado e de todas as dificuldades que ele passou e as que enfrentamos juntos”, disse a mãe. “Desejo sempre o melhor pra ele. Que ele nunca pare de estudar e nunca deixe de ser humilde”, confessou dona Olinda, com o coração repleto de orgulho do filho.

Implantação em outros municípios

O Mapa de Abrangência das UBS’s surgiu da necessidade de mapear e reorganizar a área de abrangência das Unidades Básicas de Saúde da Família, como forma de adequar o fluxo de pacientes e a capacidade de atendimento das equipes de Saúde da Família. Tudo isso de forma dinâmica e acessível para os usuários, agentes de saúde e servidores da saúde, em geral.

A iniciativa do Coordenador dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Edson Cardoso Teixeira, tornou-se referência para a rede pública de saúde de outros municípios e as tratativas para a implantação no município de Formoso de Araguaia já estão avançadas.

Foi o que declarou Edson, em seu discurso. Além de agradecer o apoio e reconhecimento de todos, ele já adiantou que o projeto está em expansão para ser implementado em outros municípios do Tocantins.

“É mais do que reconhecimento; é um projeto que vai melhorar a gestão das equipes e áreas da saúde da rede pública”, adiantou Edson.

“Para mim é uma honra, estou muito lisonjeado com este reconhecimento da Câmara de Vereadores de Gurupi. O Projeto representa Gurupi em âmbito nacional, como uma prática exitosa do SUS, esse reconhecimento é de todos nós servidores públicos da saúde, que nos dedicamos e buscamos inovar na rotina diária”, agradeceu e finalizou Edson.

Projeto

O projeto Territorialização Digital da Rede de Atenção Primária da Zona Urbana do Município de Gurupi-TO, está implementado e funciona há mais de um ano. Em 2022, o Projeto foi inscrito no 36º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, e em julho deste ano sagrou-se um dos vencedores da “17ª Mostra Brasil Aqui Tem SUS” na categoria “Gestão e Planejamento SUS”. Com a premiação, o Projeto tornou-se referência para os demais municípios brasileiros como uma prática exitosa na rede pública de saúde.