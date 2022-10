Por Redação

À frente de Dianópolis, que é polo da região Sudeste, Gurupi na região Sul e a Capital, Aurora obteve indicador final com a nota 8,67, demonstrando crescimento considerado dentro da região.

“Estamos orgulhosos da nossa equipe, pois o município nunca em sua história alcançou esse índice. E observamos que desde 2021, os indicadores foram crescentes. Esse resultado é fruto de um trabalho de busca ativa, planejamento e união”, enfatizou o secretário Clebson Costa Santana.

Aurora segue avançando na melhoria da qualidade de assistência à saúde da população, afirma o secretário. “A gente manteve o foco com o objetivo de sair da última colocação no estado, para estarmos entre os 50 melhores. Chegamos a 49° posição e agora vamos seguir trabalhando para emplacarmos melhores resultados”, argumentou.

Ainda segundo Clebson, além do trabalho de planejamento junto à assessoria, o resultado alcançado é também fruto de uma gestão de compromisso com a população. “Buscamos todas as ferramentas, implantamos também o sistema de monitoramento que é um prontuário eletrônico que funciona como um espelho que aponta como devem ser realizados os serviços de atendimento. Temos uma gestão que nos oferece condições de atuar com esse trabalho e vamos seguir buscando resultados positivos. Agradeço demais a equipe da Secretaria, a cada colaborador, pois tudo isso só é possível com um trabalho em equipe”, agradeceu.

O Programa Previne Brasil traz um novo modelo para o financiamento da Atenção Primária no Sistema Único de Saúde (SUS), conforme Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019. “Sabemos da dificuldade enfrentada pelos municípios pequenos em todo o país, quando se trata principalmente de saúde. Aqui, não medimos esforços e atuamos diariamente com esse objetivo, de oferecer uma saúde de qualidade e de excelência para a população. Estamos felizes e vamos continuar trabalhando para garantir melhores resultados”, destacou o prefeito, Nei Nascimento.

A nova sistemática altera algumas formas de repasse das transferências para os municípios, que passam a ser distribuídas com base em três critérios: captação ponderada (modelo de remuneração calculado com base no número de pessoas cadastradas), pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas.