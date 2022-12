O Atacadão, maior atacadista brasileiro em número de lojas e com abrangência nacional, inaugurou nesta quarta-feira (30), mais uma loja no estado de Tocantins com a sua primeira unidade em Gurupi, gerando cerca de 300 empregos diretos e indiretos. Atualmente, a rede conta com mais de 300 lojas espalhadas por todo o país.

“Com a nossa primeira unidade em Gurupi, no Tocantins, expandimos a capilaridade do Atacadão na região ao abrirmos a quarta loja no estado, onde também temos um atacado de entrega. A chegada da rede em mais um novo município reforça a nossa missão de proporcionar a alimentação básica de qualidade, oportunidades de empregos e melhores benefícios para todos os tipos de públicos como pequenos comerciantes e consumidores finais, além de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país”, afirma Marco Oliveira, CEO do Atacadão.

A nova loja conta com uma área de vendas de 3.200m², 24 check-outs e 161 vagas de estacionamento. Além disso, para atender todas as necessidades dos consumidores, a rede também disponibiliza uma ampla variedade de produtos e marcas nos setores de mercearia, bebidas, cuidados pessoais, artigos de limpeza, frios e laticínios, incluindo líderes de mercado, produtos regionais e alternativas de baixo custo. Já na área de hortifrúti, os consumidores encontram também uma seleção de alimentos frescos e de qualidade. Há ainda produtos para casa, carro, animais de estimação e itens para festa.

Com mais de 300 lojas espalhadas por todos os estados do Brasil e 33 atacados de entrega, a nova unidade representa a quarta loja do Atacadão no estado do Tocantins, onde estamos presentes em Palmas, Araguaína e, agora, em Gurupi.

Serviço:

Endereço: Rod BR 153 – Jd. Eldorado | Gurupi/TO | CEP: 77403-218

Horário de funcionamento

De segunda a sábado das 7h às 22h.

Aos Domingos das 8h às 18h.

Feriados: consultar a loja.

Sobre o Atacadão

O Atacadão é uma empresa do Grupo Carrefour Brasil. Maior atacadista brasileiro em número de lojas, está presente em mais de 200 cidades espalhadas por todos os estados do Brasil. Com uma história de 60 anos e mais de 70 mil colaboradores, a empresa tem atualmente mais de 300 unidades de autosserviço e 33 atacados de entrega, que garantem o abastecimento de comerciantes, transformadores e consumidores finais. Também atua no e-commerce, integrando o canal de vendas online do próprio Atacadão com uma robusta operação de marketplace, com mais de 300 sellers parceiros de atacado. Em 2021, pela sexta vez, o Atacadão foi eleito pelo “Prêmio Época Reclame Aqui” como a empresa que melhor atendeu seus clientes dentre todos os supermercados e atacados do Brasil. A rede também lidera o Ranking ABAAS, a Associação Brasileira dos Atacadistas de Autosserviço que elenca as redes que mais faturaram em 2021. Em 2022, ficou entre as empresas das categorias atacadistas e supermercados mais lembradas, segundo o Top of Mind, da Folha de S. Paulo e apareceu em 10º lugar no ranking “As mais valiosas da Dinheiro”, da revista IstoÉ Dinheiro.