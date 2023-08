Por Wesley Silas

A manifestação da representante da Veros Ambiental acontece após o barqueiro Duda ter gravado vídeos denunciando a falta do recolhimento do lixo e, segundo ele desde o dia 02 ele teria informado os responsável pela demora do recolhimento do lixo que estaria, com o vento, sendo arrastado para dentro do rio.

Em um vídeos a Associação Veros Ambiental mostrou a limpeza sendo feita. Confira: