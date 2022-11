A Comissão Eleitoral da ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS SUL TOCANTINENSE – AESTO, por meio de sua Diretoria, devidamente representada pelo seu Presidente, o Engenheiro Civil Daltro de Deus Pereira, Engenheiro Civil, R.N.P. Nº 220.891.492-9, em consonância com o Estatuto, no uso de suas atribuições estatutárias, conforme estabelece os Artigos 6º, Artigo 7º, Artigo 8º do Capítulo II, Artigos 46, Artigo 47, Artigo 48, Artigo 49, Artigo 50, Artigo Artigo 51, Artigo 52, Artigo 54 e Artigo 55 do Capítulo VI, do Estatuto Social da AESTO, convoca associados(as) para comparecem à Assembleia Extraordinária, tendo como objeto a Eleição pelo Voto Direto para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da AESTO, para mandato do TRIÊNIO 2023-2025 de 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2025.

A Comissão Eleitoral da AESTO informa que a eleição será realizada respeitando-se os decretos e portarias vigentes devendo-se cumprir os protocolos de segurança.

CALENDÁRIO ELEITORAL Evento Data Horário Especificação 01 14/11/22 13:00 Edital de abertura das inscrições 02 16/11/22 12:00/17:00 Inicio do período de inscrições 03 16/11/22 17:00 Término do período de inscrições 04 18/11/22 15:00 Edital de divulgação das inscrições homologadas 05 12/12/22 12:00 Início da votação 06 12/12/22 17:00 Término da votação 07 12/12/22 17:10 Apuração dos resultados 08 12/12/22 18:00 Publicação do resultado oficial das eleições 09 02/01/23 18:00 Posse da Diretoria e Delegados Eleitos

A eleição ocorrerá no dia 12 de Dezembro de 2022, na sala das entidades do CREA-TO, situada à Avenida Goiás, quadra 04, lote 06, na Inspetoria Regional de Gurupi do CREA-TO, das 12h00 às 17h00 tendo como objeto a eleição pelo voto direto para a Diretoria e Conselho Fiscal, mandato para o triênio 2023-2025 de 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2025.

Daltro de Deus Pereira

Engenheiro Civil

R.N.P. Nº 220.891.492-9

Presidente da AESTO