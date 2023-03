Share on Twitter

Por Redação

Em sua justificativa, o parlamentar afirma que há muitos pacientes que realizam tratamento médico no município e nem sempre tem condições de retornar no mesmo dia. Paralelo a isso não têm onde ficar ou recursos para pagar hotel.

“Com essa parceria diminuiríamos o sofrimento na deslocação desses pacientes que, muitas das vezes, já estão debilitados, além disso nem sempre o retorno imediato é possível”, disse.

Inaugurada no início deste ano, a Casa de Apoio de Gurupi é uma iniciativa do deputado estadual Eduardo Fortes e atende pessoas carentes que se deslocam de outras cidades para fazer exames, consultas e diversos tratamentos médicos. O local funciona 24horas e além dos dormitórios oferece alimentação aos hóspedes.

“Admiro a iniciativa do deputado, mas precisamos lembrar que a Casa de Apoio tem custos e nada mais justo do que a prefeitura de São Salvador assinar um convênio para contribuir com parte dessas despesas. A unidade tem estado de portas abertas para receber a nossa gente, logo tal gesto é o mínimo esperado”, concluiu Izaque Júnior.

