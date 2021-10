Share on Twitter

por Redação

Após a grande onda que abalou o mundo e a redução dos números de casos da covid 19, a cidade de Gurupi hospedará, pela primeira vez, a COJADSON – Conferência da Juventude e Adolescentes da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira no Setor Sol Nascente.

O evento será gratuito e acontecerá neste fim de semana, 22, 23 e 24 de outubro (sexta, sábado e domingo), seguindo todos os protocolos de segurança e recomendações de saúde.

Estão confirmados grandes nomes de preletores do cenário gospel Nacional como o Pr. Leo Fagundes, Pr. Wesley Carvalho e Pr. Márcio Rodrigues, bem como os cantores Isabela e Melyssa Brandão de Porto Nacional – TO e Marcos Winnicius de Goiânia – GO, Ministério Dokmos e Ministério Geração de Adoradores.

A abertura oficial será feita pelo presidente do campo de Gurupi, Pr. Antônio Baltazar, que tem por propósito a salvação de almas e despertamento espiritual em tempos de crise.

“Venha renovar sua fé, esperança e amor em tempos de crise”, convida o pastor.

(Texto: Willker Feitosa)