Arraiá da Capital Online inicia nesta quarta-feira

Evento contará com três palcos, um para apresentação dos quadrilheiros, outro para os apresentadores e, por fim, o dos músicos

por Redação

Está chegando a hora do primeiro formato virtual de uma das mais tradicionais festas da Capital. Com isso, equipes da Fundação Cultural de Palmas (FCP) seguem trabalhando para que o Arraiá da Capital deste ano, tenha o mesmo encanto e beleza de anos anteriores. Com estrutura praticamente toda montada, o evento começa nesta quarta-feira, 25, e segue até domingo, 29, sempre às 19 horas.

A festa contará com três palcos, um principal com pista para apresentação e disputa dos quadrilheiros, outro para os apresentadores e, por fim, o palco para as apresentações artísticas que remete o famoso Coreto do Forró do Arraiá da Capital São João das Palmas.

O Arraiá da Capital Online será gravado na Grande Praça do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho e transmitido via live pelas redes sociais da Prefeitura de Palmas, o @cidadepalmas (YouTube e/ou Facebook).

Confira a programação

25/11 – Escolha da Rainha

Trio Bacana

26/11 – Concurso do Casal do Cangaço

Pedra de fogo

Forró do H

27/11 – Concurso do Casal de Reis

Cleiton Farias

Cintia e Janaína

28/11 – Concurso do Casal de Noivos

Eletra

Karolinna do Cerrado e Nadyana Oliveira

29/11 – Resultado

Theo Santana