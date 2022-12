Por Redação

A rotina de trabalho da Michele Neres, de 27 anos, é na obra do Lago Center Shopping. Ela trabalha no administrativo da construtora responsável pela edificação do shopping e conta que, assim que surgiu a oportunidade de emprego, logo se candidatou para uma das vagas. Hoje, dia após dia, ela presencia de perto o sonho araguainense saindo do papel.

“O shopping vai ficar muito bonito. Todo mundo vai ficar muito surpreso e eu também estou nessa expectativa de ver ele pronto”, comenta Michele. A engenheira também acha engraçado o fato de que, sempre que está em algum ambiente e informa que trabalha na obra do shopping, as pessoas fazem a mesma pergunta: “Mas vai sair mesmo?!”.

Ela confessa que leva no bom humor os questionamentos da população, porque, para ela, o shopping já é uma realidade. Por isso, a resposta é sempre a mesma: “Vai gente, vai sair sim”, comenta com risadas.

Segundo ela, esse sentimento histórico é um misto de “querer” com um toque de “pagar para ver”. “Todo araguainense quer muito isso, mas acho que eles querem ver mais. Para quem está na obra, empregada, e tendo o shopping como rotina de vida, isso já é realidade faz tempo”, ressalta Michele

De olho na obra

A engenheira trabalha na parte administrativa, mas quem está com o pé na obra todo dia é o seu Wilson Cunha de 59 anos. Ele é encarregado de obra e conhece o projeto de execução como a palma da mão. Seu Wilson é um capixaba-araguainense bem conhecido na capital econômica do Tocantins, porque mora aqui há 30 anos.

A história dele passa por grandes obras da cidade e é isso que o faz ter uma ponta de diálogo com muita gente que mora em Araguaína. E, se entre uma prosa e outra alguém descobre que ele trabalha no shopping, lá vem a velha e boa pergunta: “Vai sair mesmo, Wilson?”.

“Esses dias, estava no mercado municipal, quando encontrei uma velha amiga e grande empresária. E a pergunta não faltou! Eu respondo o que eu vejo e o que eu vejo é que o shopping já está saindo. E com uma estrutura de fazer orgulho para qualquer araguainense”, assegurou.

Enquanto muitos ainda tem dúvidas, tem lojista araguainense que já garantiu espaço no empreendimento mais sonhado dos últimos 10 anos por todo cidadão de Araguaína.

O sonho já é realidade

Layla Vanessa não perdeu tempo e nem pensou duas vezes. Na primeira oportunidade após o lançamento oficial do empreendimento, garantiu seu espaço, assinou o contrato e agora já sonha com a expansão da marca, genuinamente, araguainense. “A Life Presentes vem linda para o Lago Center Shopping, com um projeto moderno e cheio de requinte”, contou a lojista.

O que a faz ter tanta segurança sobre a decisão de fechar negócio desde o primeiro momento é o grupo de empresários envolvidos e como todo o protocolo de fechamento de negócios foi conduzido até aqui. “Tudo foi muito transparente e com processos claros. O grupo de empresários locais e a expertise da ABL Prime trazem a certeza de que, ano que vem, vou inaugurar minha segunda loja, mas agora no primeiro shopping da cidade”, finalizou Layla.

Os pilares estão chegando

A nova atualização da obra é a instalação dos pilares que já está em andamento, segundo o gerente de portfólio Fábio Oliveira. “Nosso cronograma de obras segue inalterado e a previsão de inauguração é para novembro de 2023. Quem sabe não comemoramos o próximo aniversário de Araguaína já no Lago Center Shopping?”, pergunta Fábio.