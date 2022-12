da redação

Dentre os investimentos do Município, o prefeito falou sobre a inauguração das novas unidades de saúde: Instituto de Prevenção de Araguaína, conhecido como Clínica da Mulher, o PAI (Pronto Atendimento Infantil) e cinco UBS (unidades básicas de saúde), entre unidades inéditas e reconstruídas. Houve ainda a reforma e ampliação do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) e do Centro de Fisioterapia.

Referência nacional

No vídeo, o prefeito também lembrou sobre o HMA (Hospital Municipal de Araguaína) está entre os 20 melhores hospitais públicos do Brasil. Em setembro deste ano, a instituição recebeu do Ibross (Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde) essa premiação, sendo o único do Estado do Tocantins e o segundo da Região Norte do Brasil com esse reconhecimento.

Máquinas não param

Wagner destacou também os investimentos em infraestrutura que levam mais mobilidade e qualidade de vida à população e ainda atraem investidores para Araguaína, falando sobre a entrega da Via Norte e os pontos de táxi, mototáxi e ônibus. “As máquinas não param. A primeira etapa da Via Norte já está pronta e representa um salto para o futuro”, disse o gestor.

No campo, ele falou sobre os programas Máquinas na Estrada e Travessia, com entrega de 22 pontes de concreto, bueiros e mais de 340 km de vias recuperadas com cascalho compactado, o que garante o escoamento da produção, a segurança e o conforto das famílias da zona rural.

Segurança jurídica

Iniciado em julho de 2021, o Programa de Regularização Casa Legal que oferece mais segurança jurídica aos araguainenes também foi citado por Wagner em seu discurso. “Mais de 700 famílias receberam a escritura definitiva de suas casas”, informou Wagner.

Mais trabalho em 2023

Para os próximos 12 meses, o prefeito assegurou que Araguaína continuará caminhando para o desenvolvimento econômico, com a entrega de novas unidades de saúde, mais pontes na zona rural, casas no residencial Parque do Lago, ginásio esportivo, escola de tempo integral, mais pavimentação asfáltica e infraestrutura urbana.

“Também vamos seguir reduzindo os alagamentos, com obras na Via Parque, Avenida Baixa Funda, Parques São Miguel, Nascentes do Neblina e Raizal, e a nova Praça das Bandeiras”, afirmou o prefeito. No vídeo, o prefeito ainda garantiu a continuidade das obras em um ritmo mais acelerado e deixou uma mensagem para os moradores. “Feliz 2023 a todos e vamos em frente, com paz, saúde e muito trabalho”.