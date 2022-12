da redação

“Um empresário do Rio Grande do Sul, que vendeu máquinas para a Prefeitura e é colecionador de objetos antigos e históricos, ligou aqui na Secretaria de Infraestrutura para perguntar sobre o leilão e está acompanhando de lá”, informou o assessor técnico José Cirqueira.

Os interessados em participar do leilão público poderão conhecer os equipamentos e veículos, em 5 locais: No pátio do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), na Secretaria de Infraestrutura, no anexo da Secretaria da Saúde, nos galpões da Secretaria da Educação e ainda a quadra da Escola Municipal Joaquim Carlos Sabino dos Santos.

O evento será transmitido pela internet e para participar do leilão de modo remoto as pessoas físicas e jurídicas interessadas devem criar um login no site www.leiloeiroeduardo.com.br, até o dia 13 de dezembro.

Localização e Horário para visitação

O pátio do CCZ fica Avenida Verdes Mares, nº 21, no Parque dos Sonhos Dourados; e a Secretaria da Infraestrutura de Araguaína, é situada na Rua 6, nº 20, na Vila Aliança. Já o endereço da Escola Municipal Joaquim Carlos Sabino dos Santos, é Rua 31, Quadra 4, Lote 4, no Lago Azul 4.

O anexo da Secretaria da Saúde de Araguaína é localizado na Avenida Marginal Neblina, s/n, no Setor Alaska, ao lado das empresas Alaforros e Casa do Construtor. Os Galpões I e II da Secretaria da Educação estão na Avenida A, Quadra 16, Lote 262, no Setor Couto Magalhães.

Os horários de visitação são das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, com exceção do CCZ, que é das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Os arremates do primeiro lote do leilão serão no dia 15 de dezembro, quinta-feira, às 10 horas, no Ginásio Poliesportivo Pedro Quaresma, na Via Lago.

Mais detalhes

Ao todo, serão leiloados 99 veículos, como motos, caminhonetes, carros, tratores, roçadeira, motoniveladora, carretas de madeira, carroceria basculante, miniônibus, caminhões, tratores e peças, e mais de 40 bens, como fogões, impressoras, computadores, freezers, televisores, geladeiras, entre outros eletrodomésticos, mobiliários, eletrônicos e equipamentos hospitalares. Estes últimos serão leiloados em lotes com quantidade diversa de equipamentos em cada um.