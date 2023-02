Por Ricardo Sottero – Foto: Marcos Sandes

“Estamos nos antecipando para resguardar a saúde da população. Esta é uma medida cautelar e, em um primeiro momento, as pomadas saem das prateleiras e ficam sob custódia dos empresários até a conclusão das avaliações laboratoriais e uma nova determinação da Anvisa”, explica o diretor de Vigilância Sanitária, Cláudio Barbosa Aguiar.

Até o momento, a Vigilância Epidemiológica de Araguaína não foi notificada de casos de danos aos olhos após o uso da pomada, na cidade.

População pode colaborar

A orientação da Anvisa é que nem profissionais da beleza e nem os cidadãos usem as pomadas em qualquer situação. Caso o consumidor ainda encontre os produtos sendo comercializados é possível notificar a Vigilância no telefone (63) 3412-3209 ou por meio da Ouvidoria do SUS no 156

Entenda o caso

De acordo com a decisão da Anvisa, diversas pessoas relataram efeitos adversos graves depois que usaram a pomada em tranças e penteados. Nos casos mais comuns, em contato com a água da chuva, piscina ou praia o produto escorreu para os olhos e causou danos, como ardência, coceira, vermelhidão, lacrimejamento intenso, inchaço nos olhos, dor de cabeça e até cegueira temporária. Diante disso, o órgão fiscalizou mais de 80 tipos e marcas diferentes e proibiu a comercialização.

As pomadas são mais usadas em cabelos cacheados e crespos, porém podem ser aplicados em qualquer tipo de fio. Geralmente, o produto é mais utilizado que géis e outros modeladores porque deixam o cabelo mais fácil de modelar e com resultado mais consistente e duradouro.

Orientações para os consumidores

A Anvisa recomenda que as pessoas não usem as pomadas mesmo que tenham sido compradas há algum tempo. Caso já estejam com o produto em uso, a orientação é lavar os cabelos com cuidado e com a cabeça inclinada para trás, garantindo que o produto não caia nos olhos. Se mesmo assim houver o contato, lave os olhos imediatamente com muita água ou soro fisiológico.

A Anvisa orienta ainda que o consumidor consulte o site da agência para verificar se o produto tem autorização para venda. Se alguns dos sintomas aparecerem em decorrência do uso da pomada, é importante notificar a Anvisa pela internet no site https://www.gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/notificacao.