Share on Twitter

Share on Facebook

O vereador Geraldo Silva (MDB) é autor de um polêmico projeto de lei que cria o Dia do Influencer no âmbito do município de Araguaína. A proposta já foi votada e aprovada na Câmara de Vereadores.

O projeto foi aprovado em primeira votação na sessão ordinária de segunda-feira (28) e depois em segunda votação, nesta terça (29). Agora, o PL segue para sanção ou veto do prefeito Wagner Rodrigues.

Na justificativa, o parlamentar diz que o Influenciador Digital é a pessoa que, por meio de suas redes sociais, cria e compartilha conteúdo na internet, em redes sociais, blogs e sites, na forma de vídeos, imagens ou textos, com capacidade de inspirar e influenciar opiniões, comportamentos e manifestações de seus amigos, seguidores e leitores, além de informar a população sobre temas que julga relevantes.

“No Brasil, há diversos digital influencers, dos mais diversos segmentos: moda, fitness, cultural, esportivo, direitos dos animais, segmentos literários e tantos outros. De acordo com um estudo da Nielsen, 92% das pessoas confiam mais na recomendação de outra pessoa que nas próprias marcas. Esta confiança acaba transformando os influenciadores digitais em eficazes alternativas de publicidade”, destaca o vereador ao justificar a criação da data.

“A inclusão desta data no Calendário Oficial se justifica também em razão de ter sido a data de 30 de novembro escolhida pelo FLUVIP, grupo lÌder de Influencer Marketing na América Latina e nos Estados Unidos, para ser comemorado o Dia do Influenciador Digital, como forma de reconhecimento àqueles que exercem impacto direto na vida de seus seguidores, criando, assim, uma nova relação entre marcas e consumidores”, finaliza no documento o parlamentar.

Fonte: AF Notícias