Tuliana Santos, coordenadora da área técnica da Saúde da Mulher, reforça que a prevenção é a melhor forma de alcançar a cura do câncer, quando descoberto. “Estamos mais uma vez focando no principal exame para diagnosticar o câncer de mama. Quanto antes o tratamento iniciar, menos invasiva são as medicações e maiores são as chances de sucesso. É importante também as mulheres se atentarem para as condições dos exames”.

Critérios para fazer a mamografia

A paciente precisa ter entre 40 e 69 anos, não estar grávida ou amamentando, não ter feito a mesma mamografia há menos de um ano e não usar hidratantes ou talco antes do exame. Mulheres que já fizeram tratamento contra o câncer de mama também não podem fazer a mamografia.

Documentos necessários

O exame precisa ser agendado nas UBS e as interessadas devem levar cópia do RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de endereço. As mulheres passarão por um cadastro, serão agendadas e encaminhadas no dia e local estabelecido para a realização do exame.

Programação dos atendimentos

Dia 26 (segunda-feira)

8h às 17h – UBS Manoel Alves (Setor Pontes)

Dia 27 (terça-feira)

8h às 17h – UBS Bairro de Fátima

Dias 28 a 30 (quarta a sexta-feira)

8h às 17h – UBS Novo Horizonte