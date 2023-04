O prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, participou nessa quarta-feira, 19, do lançamento da 55ª Expoara (Exposição Agropecuária de Araguaína). A Prefeitura de Araguaína segue parceira da tradicional exposição que tem como objetivos gerar conhecimento e inovação no campo, além do fortalecimento do empreendedorismo rural.

No lançamento, Wagner reforçou as potencialidades de Araguaína, destacando o trabalho realizado pela Prefeitura para incentivar os negócios locais e atrair novos investidores. “Araguaína é a cidade mais empreendedora do Brasil, graças a uma soma de ações, incentivos e empenho das nossas secretarias. Vamos juntos com o Sindicato Rural em mais essa edição da Expoara mostrar toda a potência do agronegócio local”.

De acordo com o presidente do SRA (Sindicato Rural de Araguaína) , Wagner Borges, a expectativa é superar os números do ano passado. “A cada edição notamos o crescimento da participação das empresas, produtores, da população em geral, afinal, todos ganham muito com a festa, seja em negócios, networking ou entretenimento. Queremos agradecer mais uma vez o total apoio da Prefeitura de Araguaína em mais um ano”.

55ª Expoara

Durante o lançamento, foi apresentada a programação da Exposição Agropecuária que será realizada de 31 de maio a 11 de junho. A exposição contará com rodada de negócios, leilões, feira tecnológica, rodeio, shows e a tradicional cavalgada que será no domingo do dia 4 de junho. Entre as atrações dos tradicionais shows da Expoara estão as duplas Cleber e Cauã, Teodoro e Sampaio, Rionegro e Solimões, o cantor Murilo Huff e outros.

Segundo o SRA, em 2022, a Expoara recebeu um público com mais de 145 mil pessoas e 209 expositores. A Feira movimentou a economia do Estado, com cerca de R$ 200 milhões em negócios fechados.

Araguaína Cidade Empreendedora Araguaína

reúne diversas características econômicas, logísticas e sociais que tornam a cidade atrativa para investimentos nacionais e internacionais. Ao trabalho do poder público soma-se a confiança e a força da iniciativa privada para transformar o município em uma terra de muitas oportunidades.

Estudos apontam a vocação de Araguaína para investimentos na atenção à saúde humana, agronegócio, fabricação e distribuição de minerais não metálicos, produtos alimentícios, serviços de tecnologia da informação, energias renováveis, biogás, fertilizantes, metais e telecomunicações.

Para fomentar esse desenvolvimento, a Prefeitura trabalha pela desburocratização do ambiente de negócios, sendo a primeira cidade no Brasil a implantar a Lei de Liberdade Econômica. Em 2022, houve ainda a revisão do Código Tributário, revogando mais de 50 taxas, e a criação de incentivos fiscais para energia limpa.

Somam-se a isso, a contratação de ferramentas tecnológicas de ponta para gestão de uso do solo, ampla rede de fibra óptica estruturada pela iniciativa privada, rede 5G em implantação e um polo de tecnologia em desenvolvimento.

(Por: Adriana Santana | Foto: Marcos Sandes Filho)