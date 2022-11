Por: Adriana Santana

O inicio da programação será às 8 horas do sábado, 12, com a recepção dos motociclistas turistas que participarão da Motoara, na Via Lago, com um café da manhã, seguido de shows com artistas regionais, finalizando com almoço. Às 17 horas, haverá a motoata com um tour pela cidade saindo da Via Lago.

A noite será de rock, pop e outros estilos para agradar ao público em geral. As comemorações seguirão com apresentações de artistas regionais como a banda Rock de Rua e Retrô Beet, além de venda de alimentos, comercialização de artigos de rock e ainda a exposição de motos e carros antigos.

De acordo com o secretário de Esporte, Cultura e Lazer, Zeca de Oliveira, a expectativa é receber um público de mais de 20 mil pessoas no sábado. “Esperamos receber um público grande, afinal, caravanas de outros estados, assim como de municípios da nossa região, estão se organizando para vir a Araguaína celebrar conosco, será uma grande festa”.

Show RPM

O destaque do primeiro dia de shows é por conta da banda nacional RPM. Formada em 1983, o grupo tem como integrantes: Dioy Pallone, Fernando Deluqu e Luiz Schiavon. A banda é conhecida por sucessos como “Olhar 43”, “Vida Real”, “London, London”, “A Cruz e a Espada”, entre outros.

Domingo de esporte

Já no domingo, dia 13, as comemorações irão começar às 7 horas, com o Circuito de Corrida de Rua – Etapa Parque Cimba. Nesta 3ª etapa, o percurso é de 8 km. As inscrições para a corrida foram encerradas nesta quarta-feira, 9, com mais de 450 pessoas inscritas.

Os competidores com idade de 14 até mais de 60 anos terão como rota de corrida a largada no Parque Cimba, passando pela Via Norte e Marginal Neblina. O total da premiação é R $25.800, destinada aos cinco primeiros colocados de cada uma das sete modalidades.

Durante a noite do dia 13, o clima será de festa com a continuidade do Motoara e shows dos artistas regionais: DJ Fontinelle, Matheus Bonaventura e Banda, Kalango Kill e Pilantropoia. O evento é realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, em parceria com o Motoclube Templários do Norte.

Programação



Novembro

Dia 10 (quinta-feira)

17h – Inauguração UBS Raizal;

19h – Entrega da Iluminação em Led do Campo Jardim das Palmeiras (Poeirão).



Dia 12 (sábado)

20h – Abertura Motoara com shows regionais (Via Lago);

22h – Show RPM (Via Lago).

Dia 13 (domingo)

7h – Corrida de Rua (Parque Cimba);

17 às 22h – Motoara com bandas regionais (Via Lago).

Dia 14 (segunda)

22h – Show com artistas locais (Via Lago);

1h – Show Washington Brasileiro (Via Lago);

2h40 – Matheus Fernandes (Via Lago).

Dia 17 (quinta-feira)

17h – Reinauguração UBS Avany Galdino (Bairro São João).

Dia 22 (terça-feira)

16h – Entrega de pontos de táxi e mototáxi, pergolados e Monumento Via Lago.

Dia 25 (sexta-feira)

9h – Entrega de pontes, sementes e adubos no Assentamento Três Riachos.

Dia 28 (segunda-feira)

9h – Entrega de ônibus escolares e equipamentos musicais.

Dezembro

Dia 2 (sexta-feira)

9h – Reinauguração UPA.

Dia 6 (terça-feira)

17h – Inauguração asfalto Campos Elísios e entrega de 5 viaturas ASTT (Agência Segurança, Transporte e Trânsito) e GMA (Guarda Municipal de Araguaína).

Dia 9 (sexta-feira)

17h – Inauguração asfalto Bairro JK;

19h – Lançamento Araguaína Iluminada 2022.

Dia 14 (quarta-feira)

17h – Inauguração asfalto Santa Mônica, Santa Helena, Jardim Paulista e Beira Lago.

Dia 15 (quinta-feira)

17h – Entrega de 400 títulos Casa Legal.