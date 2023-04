da redação

O valor sofreu um reajuste de 14,95% no início do ano, passando de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55 referente a uma carga horária semanal de 40 horas.

“O Município tem batalhado para garantir os direitos dos servidores públicos, mas sem esquecer da responsabilidade fiscal em relação às contas públicas. Acredito que conseguimos chegar a um resultado satisfatório para os professores. A partir do mês de junho, todos os servidores incluídos nesta categoria já receberão o benefício”, afirmou o prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues.

Atualmente, 227 professores efetivos se enquadram na categoria e receberão o reajuste no pagamento referente ao mês de maio.

“É importante destacar que esse salário é o de início de carreira, ou seja, com a progressão no decorrer da carreira profissional, a remuneração do professor da rede municipal aumenta gradativamente. O Município tem uma preocupação muito grande com o processo de valorização do professor e estamos entre os municípios brasileiros que pagam um dos melhores salários”, afirma a secretária da educação de Araguaína, Elizângela Moura.

De acordo com a presidente do SINTET em Araguaína, Rosy Franca, as discussões junto ao Município têm rendido bons frutos. “O diálogo dos professores com o Município foi muito positivo e resultou no reajuste que estávamos esperando. Nós estamos tendo bastante abertura para o diálogo com a Prefeitura e isso tem rendido bons frutos para o servidor e para a cidade”. (Por Felipe Maranhão – Foto: Marcos Sandes/Secom Araguaína)