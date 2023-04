da redação

O material destaca as áreas nas quais Araguaína assume uma posição de referência econômica e social, como logística, agropecuária, comércio, saúde, educação, turismo, sustentabilidade e gestão pública, conferindo à cidade os títulos de Capital Econômica do Tocantins e Capital do Boi Gordo.

“Esse protagonismo foi construído em cima de muito trabalho do povo araguainense e uma gestão responsável por parte da Prefeitura. Tudo o que conquistamos precisa ser mostrado para o Brasil e para o mundo, assim como nossa força para ajudar crescer quem decide investir aqui”, diz o prefeito Wagner Rodrigues.

Força logística

A Rodovia BR-153 é apresentada como o ponto de partida do desenvolvimento de Araguaína e a atual principal rota de crescimento do Norte do Brasil. Reforçando a logística, a Ferrovia Norte-Sul também começa a cumprir o mesmo papel e muda o panorama econômico da região, e os recentes investimentos da Prefeitura na ampliação do aeroporto completam a força geográfica da cidade.

Araguaína é considerada um centro estratégico e logístico na macrorregião norte, que abrange o norte do Tocantins e regiões sul do Pará e Maranhão, com população flutuante de mais de 1 milhão de pessoas e influência sobre 2,5 milhões de pessoas. O surgimento do MATOPIBA, considerada a última grande fronteira agrícola do mundo, também contribui decisivamente com a força da cidade. A região abrange todo o Estado do Tocantins e partes do Maranhão, Piauí e Bahia.

“E a gestão continua contribuindo para o protagonismo de Araguaína no MATOPIBA, acabando com as pontes de madeira na zona rural, substituindo por estruturas de concreto, atuando na revitalização do Daiara (Distrito Agroindustrial) e incentivando a abertura de condomínios logísticos na cidade, o que aumenta ainda mais os nossos índices de competitividade para recebermos cada vez mais investimentos públicos e privados”, ressalta o secretário do Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Araguaína, Joaquim Quinta Neto.

Geração de renda e emprego

Grandes empreendimentos fazem de Araguaína a cidade que mais gera empregos no Tocantins, frequentemente registrando saldo positivos na criação de vagas. Na área da educação, são oito universidades, além de diversos outros centros educacionais privados; na saúde, a cidade conta com uma ampla rede privada de atendimento, além de hospitais públicos federal, estadual, municipal, Centro de Reabilitação, hospital exclusivo para crianças, Clínica da Mulher e Centro Odontológico gratuitos para a população.

Em 2022, Araguaína foi eleita umas das 100 melhores cidades do Brasil para investimentos imobiliários e na indústria, à frente de cinco capitais da região Norte. Hoje, são cinco frigoríficos instalados no município, uma crescente indústria de nutrição animal, além do centro comercial em expansão com novos polos e um shopping center em construção, que mostram o ambiente de negócios favorável criado na cidade.

Investir para crescer

Onde o poder público investe, a iniciativa privada vem junto e com muita força. Por isso, a Prefeitura de Araguaína está promovendo uma verdadeira transformação urbanística, com novas e modernas avenidas e a construção de bairros completos, gerando inúmeras oportunidades de negócios. Outra frente de investimentos são os parques urbanos, centros esportivos, praças e equipamentos urbanos que mudaram os hábitos dos moradores.

“O Brasil precisa conhecer Araguaína, o trabalho que está sendo feito na cidade, tanto pelo poder público, quanto pela iniciativa privada. Nossa cidade merece ser bem-vista, porque somos exemplo para muitas outras regiões. Por isso, dedicamos tempo e energia para criar esse material que com certeza vai orgulhar o cidadão araguainense”, diz o secretário de Comunicação Social de Araguaína, Davi Fernandes.

Cidade Empreendedora

Estudos apontam a vocação de Araguaína para investimentos na atenção à saúde humana, agronegócio, fabricação e distribuição de minerais não metálicos, produtos alimentícios, serviços de tecnologia da informação, energias renováveis, biogás, fertilizantes, metais e telecomunicações.

Para fomentar esse desenvolvimento, a Prefeitura trabalha pela desburocratização do ambiente de negócios, sendo a primeira cidade no Brasil a implantar a Lei de Liberdade Econômica. Em 2022, houve ainda a revisão do Código Tributário, revogando mais de 50 taxas, e a criação de incentivos fiscais para energia limpa.

Somam-se a isso, a contratação de ferramentas tecnológicas de ponta para gestão de uso do solo, ampla rede de fibra óptica estruturada pela iniciativa privada, rede 5G em implantação e um polo de tecnologia em desenvolvimento.

Turismo e sustentabilidade

Além dos negócios, Araguaína começa a despontar no cenário turístico da região, com belezas do Rio Araguaia, que atraem praticantes da pesca esportiva. Quem vai visitar as inúmeras cachoeiras das cidades vizinhas e os atrativos da Serra da Mesa, na divisa com o Maranhão, precisa passar por Araguaína.

O meio ambiente também recebe atenção diferenciada com uma gestão pública sustentável, que eleva a qualidade de vida da população. A cidade possui em andamento um financiamento internacional com a CAF – Banco Interamericano de Desenvolvimento, para a gestão responsável das águas e proteção das nascentes.

Há, ainda, estudos para o gerenciamento de resíduos sólidos, coleta seletiva e reciclagem, além da Estação de Tratamento de Esgoto prevista para ser entregue ainda este ano pela concessionária de água e esgoto. (Por Ricardo Sottero – Foto: Marcos Sandes/Secom Araguaína)

O vídeo pode ser conferido clicando aqui.