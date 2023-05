da redação

Os brigadistas selecionados vão dar apoio ao Corpo de Bombeiros no combate às queimadas no município. A carga horária é de 12 horas de plantão seguidas de 36 horas de folga. Os profissionais têm direito a alojamento e alimentação dentro do Batalhão do Corpo de Bombeiros de Araguaína.

Para se candidatar, é preciso ter mais de 18 anos, apresentar currículo e certidão de nada consta. As inscrições são feitas no departamento de Defesa Civil na Secretaria de Infraestrutura de Araguaína. O contrato inicial é de seis meses.