A Prefeitura lançou na noite dessa terça-feira, 23, o Natal Araguaína Iluminada. O objetivo da cerimônia foi apresentar o projeto de ornamentação da cidade e da Vila Natalina na Via Lago para empresários, imprensa e comunidade, no auditório da Aciara (Associação Comercial e Industrial de Araguaína). A decoração contará com a instalação de novos enfeites em mais de 4 mil árvores de 41 locais da cidade.

da redação

O Natal Araguaína Iluminada tem como intuito trazer a esperança, neste ano que se tornou possível realizar um projeto surpreendente. “No ano passado, não tivemos oportunidade de realizar algo grandioso, devido às dificuldades enfrentadas pela pandemia. Neste ano, Araguaína será contemplada com a maior ornamentação natalina da sua história, algo jamais visto”, afirmou o secretário de Esporte, Cultura e Lazer, Zeca de Oliveira.

A cidade ficará coberta por 4 milhões de pontos de luz e LED. As árvores e postes receberão em média 5 mil metros de mangueira luminosa nas cores branca, verde, vermelha e azul. Para trazer um efeito de cascata e pingos de chuva, o projeto contempla 48 mil unidades de tubos de LED, além de estruturas de ferro que ganham a forma de anjos, estrelas, pinheiros e bonecos luminosos.

De acordo com o prefeito, o investimento de R$ 2 milhões para a ornamentação natalina irá refletir na economia e momento de lazer da população. “Queremos manter os moradores aqui e também trazer de toda a nossa região circunvizinha os consumidores e investidores que vão ver um ambiente, bonito, familiar e que vai chamar muita atenção”, explicou Wagner Rodrigues.

Comércio iluminado

Da região do Entroncamento até chegar na Cônego João Lima, no Centro, serão instaladas estruturas de iluminação nos postes, árvores, além de caixas de presentes espalhadas nos canteiros da via e outros tipos de enfeites natalinos. Além das vias comerciais, ao todo 19 avenidas, nove praças, o Parque Cimba, Parque das Águas e o Cristo Redentor receberão a ornamentação.

Para o comércio, o Natal é uma das datas mais esperadas do ano. De acordo com a Aciara, a iniciativa da ornamentação inédita terá impactos positivos nas vendas. “Fiquei encantado com a apresentação do projeto, tenho certeza que irá trazer muitos benefícios para os empresários, moradores e quem mora nas cidades vizinhas vão querer vir conhecer essa cidade iluminada e isso vai trazer muito resultado para nós”, afirmou o vice-presidente da Aciara, Denilson Silva.

Árvores ganhando cores

O trabalho de demarcação e medição das árvores da cidade foi iniciado em agosto. A decoração começou a ser implantada nesta semana, na Avenida Santos Dumont, próximo à Rodoviária, onde 212 árvores receberão os enfeites natalinos.

A implantação foi dividida por etapas, inicialmente também serão instaladas na Avenida Filadélfia, Dom Emanuel, Marginal Neblina, José de Brito, Tibúrcio Dantas, Prefeito João de Souza Lima, Bosque do JK, Entroncamento e no Cristo Redentor. A meta da Prefeitura é acender as luzes natalinas até o dia 5 de dezembro.

Inauguração da Vila Natalina

O Natal Araguaína Iluminada conta ainda com a estreia da Vila Natalina na Via Lago. Os calçadões da avenida, cartão postal da cidade, ficarão cobertos por um túnel luminoso e os 80 postes de mais de nove metros de altura serão revestidos por luzes e enfeites natalinos.

Serão montadas estruturas de ferro e LED para a construção da casa do Papai Noel com 20 metros quadrados. Além do presépio, bonecos e renas de LED farão parte da ornamentação, que também conta com três árvores luminosas entre 5 a 12 metros de altura, uma delas implantadas na ilha da Via Lago.

Além da decoração, no local irá estacionar o trenó do Papai Noel, terá apresentações musicais de bandas locais e a inauguração oficial das luzes natalinas. A data do evento será divulgada nos próximos dias.