A chapa de Marcos foi eleita nesta segunda-feira (20), por unanimidade, nas eleições da mesa diretora da Casa. A partir do ano que vem, ele ocupará o cargo de presidente do poder legislativo da segunda maior cidade do Tocantins. O discurso viralizou nas redes sociais.

Durante discurso no plenário, nesta terça-feira (21), o vereador Alcivan José, conhecido como Soldado Alcivan, se posicionou sobre a fala do colega, que considerou racista e lamentável.

“Ontem foi dia festivo e com muito orgulho fui eleito novamente como primeiro secretário da mesa diretora, mas infelizmente o episódio lamentável roubou a cena. Falo das palavras com as quais o nobre amigo vereador Marcos Duarte se dirigiu à minha pessoa, que mesmo em tom amistoso, se caracterizou como uma prática preconceituosa e a naturalização dessas ações, hábitos, situações, falas e pensamentos infelizmente fazem parte do nosso cotidiano que promovem direta ou indiretamente o preconceito racial”.

Após a fala de Alcivan, o vereador Marcos Duarte (SD) voltou a se manifestar e disse que o branco mencionado no dia anterior se referia à pureza de alma do colega. “Na fala do “negro de alma branca” o branco representa pureza, clareza, luz, e naquilo que foi colocado não era de cunho racista. Branco ou negro, era da pureza de alma do vereador Alcivan, da luz que ele nos traz.”

Marcos afirmou que não apoia qualquer tipo de racismo ou homofobia e pediu desculpas a quem mais tenha se ofendido. “Se o soldado Alcivan se sentiu constrangido, fica o nosso pedido de perdão, que é meu parceiro número um, do meu lado”.