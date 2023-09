Onda de calor: escolas municipais e creches de Araguaína mudam rotinas internas e flexibilizam o horário de saída dos aluno

por Redação

Diante da recente onda de calor anunciada pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) abrangendo diversos estados das regiões Norte e Centro-Oeste, entre eles o Tocantins, e já vivenciada pelos araguainenses, a Secretaria da Educação de Araguaína está promovendo algumas mudanças na rotina das mais de 80 creches e escolas municipais a partir deste dia 25. Todas as medidas são para preservar o bem-estar de alunos e professores, evitando a exposição ao sol e minimizando a sensação térmica durante o período da aula.

“Queremos deixar claro para os pais que essas são ações transitórias, enquanto as temperaturas estiverem altas. E reforçamos que as escolas e creches foram orientadas a serem flexíveis em relação ao novo horário de saída dos alunos, porque compreendemos que muitos pais já estão habituados com essa rotina e não queremos criar dificuldades”, explica a secretária Elizângela Moura.

Novas rotinas

Uma das principais mudanças é no horário de saída dos alunos. No período da manhã, as aulas serão encerradas às 10h45 e, à tarde, às 16h45. “Contudo, ressaltamos que as equipes das escolas ficarão com os alunos até a chegada dos pais, mesmo que seja dentro do horário anterior”, pontua Elizângela.

Outra medida é a suspensão do recreio nas áreas externas das unidades com o horário do lanche sendo feito dentro da sala de aula, em ambiente climatizado. As atividades educacionais ao ar livre com exposição direta ao sol, principalmente entre às 10 e 16 horas, também estão suspensas.

Roupas leves e mais água

As escolas estão orientando os pais e responsáveis a vestirem as crianças com roupas leves e de cores mais claras, além do uso do protetor solar. Os professores e auxiliares de sala também receberam orientações para incentivar os alunos a beberem mais água e a manter portas, janelas e cortinas fechadas para evitar a entrada de calor e manter o ambiente climatizado pelo ar-condicionado.

(Fonte: Ricardo Sottero | Foto: Marcos Filho Sandes / Secom Araguaína)