Por Adriana Santana, Marcelo Martin e Ricardo Sottero

O fim de semana foi de muita animação na Via Lago, em Araguaína, durante a programação de aniversário da cidade. As comemorações culturais e esportivas começaram no sábado, 12, com o Motoara, evento que reuniu mais de mil motoqueiros de 78 motoclubes dos estados do Pará, Maranhão, Goiás, Piauí, Ceará, Bahia, Distrito Federal e Tocantins.

O encontro de motos e motores contou com a exposição de carros antigos e veículos alternativos, além da motoata, um passeio motociclístico com mais de 500 motos que percorreram as principais ruas e avenidas, visitando também os principais pontos turísticos de Araguaína como a Via Lago, Parque Cimba e outros.

“Primeira vez no Motoara e estou surpreso com a organização e a participação do público da cidade. Sou de Porto Nacional e Araguaína está de parabéns pelos seus 64 anos e por essa festa linda em celebração a essa data importante”, disse o motociclista Heber Miranda.

RPM

A atração principal da noite de sábado foi a banda RPM, que se apresentou para um público de mais de 10 mil pessoas, segundo estimativa da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer de Araguaína. Esta é a segunda vez que o RPM tocou em Araguaína e trouxe clássicos da banda como “Alvorada Voraz”, “Rádio Pirata” e “Olhar 43”.

O líder da banda Fernando Deluqui relembrou que esteve na cidade há 30 anos. “Viemos numa temporada rápida, mas muito intensa. Não lembro da cidade direito, mas vejo que evoluiu muito, sentir essa nova energia vale muito, que vibe legal tem Araguaína”.

No público, pessoas de várias idades e identificações diferentes cantavam junto com o RPM. “Essa é a minha música. Marcou muito a minha juventude”, disse a arterapeuta Helde Cardoso, 59 anos, quando tocou a música Loira Gelada.

Diversidade cultural

Para o prefeito Wagner Rodrigues, que participou da programação, a festa vai ficar marcada na história da cidade. “O araguainense é um povo muito diversificado, então precisamos diversificar os apoios culturais, isto é democracia. Além disso, atrai pessoas para conhecer a cidade, investir e aumentar ainda mais a nossa economia, é isso que a programação do aniversário tem proporcionado”.

Circuito de Corrida de Rua

No domingo, 13, foi a vez de atletas e apreciadores da corrida de rua lotarem o Parque Cimba para a última etapa do Circuito de Corrida de Rua de Araguaína. Um total de 450 pessoas se inscreveram na competição que foi dividida em sete modalidades: Elite (atletas experientes), Juvenil (14 a 19 anos), Adulto (20 a 29 anos), Veterano I (30 a 39 anos), Veterano II (40 a 49 anos), Veterano III (50 a 59 anos) e veteraníssimo (acima de 60 anos).

O personal trainer Rui Pessoa, de Tucuruí (PA), escolheu celebrar mais um ano de vida dele junto com a cidade. “Que coincidência maravilhosa, Araguaína completa 64 anos no dia 14 e eu completo 64 anos no dia 15. Não poderia deixar de tentar ganhar meu presente de aniversário antecipado, subindo no pódio, e também de prestigiar essa festa linda dessa cidade tão acolhedora”.

Pódio

Na categoria Elite geral masculino, o primeiro a cruzar a chegada foi o competidor de Barão de Grajaú (MA), Adelson Alves. Em segundo lugar, de Araguatins, Noel dos Reis Alves, o terceiro lugar do pódio ficou com Gustavo Barros de Souza, de Goiânia (GO). Já na Elite geral feminino, a primeira colocada foi Regiane Braga de Souza, de Anápolis (GO), ocupando o segundo lugar do pódio, a atleta de Palmas, Meire Botelho. Em terceiro lugar da categoria, de Itupiranga (PA), Leila Santos.

Além de medalhas, os primeiros colocados da modalidade Elite receberam premiação em dinheiro entre R$ 2.000 a R$ 500. Nas demais categorias, os classificados levaram para casa entre R$ 450 a R$ 150, somando o total de R$ 25.800 em premiação.

Festa de aniversário

Nesta segunda-feira, dia do aniversário da cidade, 14, a Via Lago será palco do cantor e compositor Matheus Fernandes, famoso nacionalmente por músicas como “Baby me Atende”, “Balanço da Rede” e “Coração Cachorro”.

Com um ritmo animado do forró, o artista Washington Brasileiro conhecido na região por emplacar sucessos como “Bora”, “Piseiro” e “Beijou tá Novo”, também estará presente. Além dos cantores Zé Ottávio (sertanejo) e Wesley Pirraça (pagode), Banda Kalymba (MPB) e no estilo musical sertanejo a dupla Felipe e Matheus e a cantora Flávia Cândido.