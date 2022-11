da redação

A secretária da Administração de Araguaína, Rejane Mourão, informa que o leilão será aberto para pessoas físicas e jurídicas. “Faremos no formato híbrido, com lances on-line e presencial ao mesmo tempo. E é importante que os interessados leiam o edital com atenção para atender os pré-requisitos para cada lote de bens”.

O Edital de Licitação nº 001/2022 que regulamenta o leilão está publicado no Diário Oficial do Município do dia 25 de novembro. A visitação dos veículos e demais equipamentos poderá ser feita entre os dias 5 e 14 de dezembro no CCZ, Secretaria da Infraestrutura, galpões da Secretaria da Educação e no anexo da Secretaria da Saúde.

Lances iniciais

Ao todo, serão leiloados 99 veículos, como motos, caminhonetes, carros, tratores, roçadeira, motoniveladora, carretas de madeira, carroceria basculante, mini ônibus, caminhões, tratores e peças, e mais de 40 bens, como fogões, impressoras, computadores, freezers, televisores, geladeiras, entre outros eletrodomésticos, mobiliários, eletrônicos e equipamentos hospitalares. Estes últimos serão leiloados em lotes com quantidade diversa de equipamentos em cada um.

Entre os bens servíveis, há lotes com lances iniciais de R$ 200 a R$ 9 mil. Já nos lotes de veículos e peças, os lances iniciais variam de R$ 200 a R$ 18 mil. O lote 101 de mobiliários e afins, por exemplo, traz roçadeira, CPU, estabilizador, impressora, cadeiras, ar-condicionado, monitor e mesa com lance inicial de R$ 200.

Já entre os veículos, o lote 11 anuncia uma Moto para transporte de carga em estado de circulação com valor inicial de R$ 500,00. O lote 64 traz uma caminhonete em estado de circulação com lance inicial de R$ 5.500,00.

Como participar

Tanto para a modalidade presencial, quanto online, os interessados deverão se cadastrar até o dia 13 de dezembro no site www.leiloeiroeduardo.com.br. É obrigatória a apresentação do CPF original, documento de identidade original com foto e comprovante de endereço.

No caso de empresas, é preciso apresentar o registro comercial, estatuto, contrato social, ato constitutivo, ata de fundação e demais documentos que informem o enquadramento jurídico e tributário da participante. Para aquisição de veículos classificados como sucata, só poderão participar pessoas jurídicas com inscrição ativa no CNPJ/MF, identificado no Contrato Social o ramo de atividade CNAE para comércio de peças

Se o inscrito for menor de idade, será necessária a comprovação de emancipação, ou procuração, desde que munidos de instrumento público ou particular de mandato, em original ou cópia legível devidamente autenticada em cartório.