Share on Twitter

Share on Facebook

da redação

A iniciativa foi vista pelos representantes do transporte privado como reconhecimento aos serviços prestados. “Hoje é um dia de muita importância e alegria para nós, esses benefícios irão somar e muito para o bem-estar da nossa categoria”, disse o presidente da Cooperativa de Mototáxistas de Araguaína, Deusivan Alves.

“O Wagner tem uma gestão muito democrática, ele trabalha para o povo que é dividido em classes e consegue atender cada uma”, contou o presidente do Sindicato dos Taxistas de Araguaína, Arthur Júnior Santório.

Mais conforto

Nesta primeira etapa, além do Terminal Rodoviário, outros 13 locais receberam a estrutura moderna, segura e com espaço amplo. “Todos os dias eu pego ônibus para ir ao trabalho e tem sido muito bom, pois estou protegida da chuva e sol, os pontos são mais confortáveis e bonitos”, aprovou a moradora Maria Lucileide Rodrigues, de 45 anos.

As novas coberturas ganharam cores vibrantes, adesivos com ícones que representam os pontos turísticos da cidade e a logo da Prefeitura. A estrutura é composta por armação metálica com telha termoacústica, bancos metálicos, forros em PVC e entre outros materiais. Nas próximas etapas, serão licitados 40 novos pontos para atender a população na cidade.