da redação

Na aeronave estavam o piloto, o advogado de Araguaína Arcedino Concesso, a esposa dele que é médica , duas filhas do casal e a sogra. Concesso é um piloto experiente e conseguiu evitar uma tragédia, pois o local da queda do avião é rodeado de prédios e residências.

A família estava viajando para o estado do Tocantins, vindos de fortaleza, no Ceará. A passagem por Teresina era pra reabastecimento da aeronave. As cinco vítimas foram levadas ao Hospital de Urgência de Teresina. Tiveram algumas fraturas, mas nada muito grave, segundo informações do Corpo de Bombeiros de Terezina.

Os bombeiros informaram também que a aeronave tinha acabado de decolar da pista do aeroporto de Teresina. O piloto teria tentado voltar para a pista, mas não foi possível.