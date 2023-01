da redação

As obras estão sendo realizadas pela Construtora NSA, por meio do Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços (Pics) e contam com investimento do Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE). O trecho em recuperação tem 2,7 km de extensão, em duas pistas, com drenagem pluvial e recapeamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), o mais adequado para o tipo de veículos que transitam no local.

O governador Wanderlei Barbosa destacou o potencial de Araguaína e a importância de melhorar a infraestrutura para receber o investidor. “Araguaína é uma das melhores cidades do País para realizar investimentos, por isso precisamos estar com a infraestrutura em boas condições para receber o empresário. Estamos concluindo essas obras da TO-422 e depois vamos tratar das ruas transversais”, ressaltou.

“A infraestrutura é fundamental para atração de investimentos, e é isso que estamos fazendo aqui. Araguaína tem um potencial muito grande e a recuperação desse trecho rodoviário certamente vai proporcionar o bem estar das empresas aqui instaladas e permitir que outras venham a se instalar no Daiara, gerando emprego, renda para as famílias e crescimento econômico para o Estado”, salientou o vice-governador Laurez Moreira.

De acordo com César Augusto Cardoso, da Construtora NSA, empresa responsável pela reconstrução da rodovia, 60% das obras estão concluídas. O presidente da Agência de Transportes e Obras do Tocantins, Márcio Pinheiro, disse que a expectativa é que a rodovia seja entregue dentro de 90 dias. “É uma obra bastante aguardada pelos empresários locais e vamos entregá-la em breve, concluída”, frisou.

O prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, afirmou que muitos governos prometeram as melhorias da infraestrutura do Daiara, mas somente na atual gestão as obras estão sendo realizadas. “Estamos aqui para agradecer ao Governador Wanderlei Barbosa. Tenho certeza de que a obra será finalizada, porque a drenagem foi concluída, faltando apenas concluir o asfalto”, completou.

Avenida Filadélfia

A comitiva do Governador também visitou as obras de restauração da Avenida Filadélfia, que corta a cidade de Araguaína de leste a oeste. Serão recuperados 5 km de pista dupla, orçados em mais de R$ 5 milhões. O Governo do Tocantins está à frente dessas obras por se tratar de uma sobreposição da TO-222. “É uma determinação nossa que toda rodovia que sobreponha uma avenida seja recuperada”, afirmou o governador Wanderlei Barbosa.

A comitiva do Governo nessa agenda oficial em Araguaína é formada por secretários de estado, deputados estaduais e federais, lideranças políticas e demais autoridades da região.