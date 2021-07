A vacinação contra a covid-19 em Araguaína ampliará o público-alvo sem comorbidades nesta quinta-feira, 29. Pessoas de 25 anos e mais poderão procurar as 15 UBS (unidades básicas de saúde) disponíveis para receberem a primeira dose da vacina. A segunda dose também está sendo aplicada no Ginásio Poliesportivo Pedro Quaresma, na Via Lago.

Da redação

“Recebemos 4.795 doses nesta quarta-feira, 28, o que possibilitou a ampliação da faixa etária do público em geral. É importante lembrar que as grávidas e mulheres no puerpério (pós-parto) a partir de 18 anos continuam sendo vacinadas”, explicou a diretora municipal de Imunização, Samilla Braga.

A previsão é que as doses fiquem disponíveis para o novo público no período de 29 e 30 de julho e de 2 a 6 de agosto ou até o fim do estoque de vacina. Os horários de atendimento serão de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h30 nas seguintes unidades: UBS Araguaína Sul; UBS JK; UBS Manoel Maria (Setor Cimba); UBS Palmeiras do Norte, UBS Maria dos Reis (Setor Barros); UBS Dr. Dantas (Costa Esmeralda), UBS Manoel dos Reis (Jardim das Flores); UBS Lago Azul; UBS José Ronaldo Pereira da Costa (Dom Orione); UBS Senador Benedito Vicente Ferreira (Setor José Ferreira); UBS Bairro de Fátima; UBS Nova Araguaína; UBS Ponte; UBS Novo Horizonte.

Já a UBS Dr. Francisco Barbosa (Vila Aliança) irá atender em horário diferente das demais, funcionando de segunda à sexta-feira, das 7 às 18 horas. Para receber a primeira dose da vacina contra a covid-19 é necessário apresentar o cartão de vacinação e os documentos pessoais com foto (CPF, RG ou CNH).

Para as pessoas que irão receber a segunda dose da vacina no ginásio, na Via Lago, que está atendendo exclusivamente este grupo, o horário de atendimento no ginásio para a aplicação da segunda dose é de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 14 às 17h30.

População imunizada

Até o momento, o vacinômetro da Secretaria da Saúde de Araguaína informou a aplicação de 105.469 doses da vacina, nas quais 81.083 foram para primeira dose e 24.384 pessoas já completaram o protocolo de imunização com a segunda dose.