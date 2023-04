Share on Twitter

A informação foi divulgada pela própria Prefeitura de Araguaína na tarde desta quinta-feira (06). Ele está no cargo desde o início da gestão do prefeito Wagner Rodrigues.

Confira a Nota da Prefeitura sobre o caso

A Prefeitura de Araguaína informa que o secretário de Esporte, Cultura e Lazer, José Aparecido de Sousa de Oliveira, está afastado de sua função até que seja concluída a investigação da Polícia Civil sobre um suposto assédio sexual dentro do ambiente de trabalho.

Ressalta ainda que a Gestão Municipal não compactua com situações de assédio e está contribuindo com a investigação. Qualquer reclamação dessa ou de outra natureza deve ser feita à Ouvidoria Municipal por meio dos telefones 08006492200 e 3411-7010 ou pessoalmente no órgão, que fica localizado na Secretaria da Administração, à Rua 25 de Dezembro.