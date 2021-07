Share on Twitter

A Prefeitura de Araguaína inicia nesta quarta-feira, dia 14 a repescagem da vacinação contra a covid-19 para as pessoas dos grupos prioritários que perderam o cronograma estipulado pelo Município e ainda não receberam a primeira dose.

da redação

“O objetivo dessa ação é dar mais uma oportunidade para aquelas pessoas que se enquadravam nos grupos prioritários e não compareceram na época do chamamento. O município estará fazendo esse atendimento mais uma vez, é o último e definitivo, tendo em vista que estamos descendo as faixas etárias e com isso ampliando a imunização para o público mais jovem”, explicou a diretora de imunização, Samilla Braga.

A repescagem é voltada para os trabalhadores e estagiários da saúde, idosos de 60 anos ou mais, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional, pessoas com comorbidades, deficientes permanentes, trabalhadores da educação, trabalhadores do transporte de passageiros; profissionais de aeroportos, trabalhadores ferroviários, trabalhadores industriais, da limpeza urbana e os caminhoneiros.

Onde e como se vacinar?

Serão três dias de repescagem, o público tem até essa sexta-feira, dia 16, para procurar o Ginásio Poliesportivo Pedro Quaresma, na Via Lago. O horário de atendimento é das 8 às 12 horas e das 14 às 17h30. Para a vacinação é necessário levar, além do cartão de vacinação, os documentos pessoais (CPF, RG ou CNH), cartão do SUS e documentos comprobatórios.

Trabalhadores industriais

É necessário apresentar uma declaração com dados do funcionário, CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) e o último contracheque ou cópia da carteira de trabalho.

Caminhoneiros

Os profissionais precisam levar uma CNH (Carteira Nacional de Habilitação) C ou E, acompanhada de cópia da carteira de trabalho ou contracheque ou ainda o comprovante de inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC).

Trabalhadores da educação

Uma declaração original de vínculo com a empresa, assinada e carimbada pelo gestor especificando a função e o local de trabalho deve ser apresentada.

Demais grupos prioritários

Quanto os outros trabalhadores como os profissionais das forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional, trabalhadores da saúde, de aeroportos, ferroviários e limpeza urbana, precisam apresentar uma declaração de vínculo empregatício especificando a função e cargo.

No caso da população com comorbidades ou deficiência permanente, devem levar um laudo ou relatório médico especificando a comorbidade ou deficiência.