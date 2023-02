da redação

A Prefeitura de Araguaína divulgou nesta quinta-feira, 2, a programação oficial do carnaval 2023. A festa oficial na cidade terá três dias de atrações, com início no domingo, 19 de fevereiro, até a terça-feira, 21. Entre as principais atrações já confirmadas para se apresentarem no corredor da folia, estão as bandas Retro Beet, Oz Bambaz e Patchanka, da Bahia.

Ao todo serão 12 atrações revezando no palco durante os três dias de carnaval. Além dos ritmos tradicionais de axé, forró e swingueira, vários dj’s estão incluídos na programação, como 2 Dogs e Baile do Máscara.

De acordo com o secretário do Esporte, Cultura e Lazer, Zeca de Oliveira, a festa deste ano trará de volta a cultura carnavalesca para a cidade, valorizando também os artistas locais e destacando Araguaína como uma ótima opção para os visitantes no mês de fevereiro.

“Araguaína está revivendo a tradição do carnaval, estamos animados com toda a festa que planejamos para a população e esperamos que o araguainense e os turistas possam se divertir com música boa, com tranquilidade de toda a segurança que nós organizamos para a festa”, destacou o secretário.

Estrutura

A estrutura do corredor da folia será montada na Via Lago, um dos principais cartões postais de Araguaína e vai contar com palco, iluminação para os shows, camarins e segurança privada durante todo o evento.

Além das equipes de segurança privada, o evento também irá contar com um ponto de apoio da Guarda Municipal e Polícia Militar, além de uma equipe de saúde do Município, com médico, enfermeiros de plantão e ambulância.

Atrações

Depois de ter passado por importantes circuitos de carnaval e micaretas pelo Brasil, como o carnaval de Salvador, Carnatal no Rio Grande do Norte e Fortal em Fortaleza, a banda baiana Patchanka será uma das principais atrações do Carnaval de Araguaína 2023. Após ter sido liderada pelo cantor Khill, hoje vocalista da banda Chiclete com Banana, hoje a banda conta com a voz do cantor Fabiano, que promete agitar o carnaval em Araguaína.

A Banda Retrô Beet será uma das primeiras atrações do carnaval na Via Lago. Composta por uma equipe de músicos e cantores experientes e com uma longa estrada no meio musical, o ritmo agitado do axé, pagode e swingueira vão abrilhantar a noite de domingo, prometendo também muitas marchinhas de carnaval, revivendo a tradição brasileira.

Programação completa

Domingo, 19 de fevereiro

Dj Charles Mansur

Banda Forró Pegado – Bola da Guitarra

Retro Beet

Baile Do Tdn – Tadin de Nois

Segunda-feira, 20 de fevereiro

Patchanka

Kris França

Baile Do Máscara

Djs Convidados

Terça-feira, 21 de fevereiro

Dj Piu

Oz Bambaz

Banda Leva Nóiz

2 Dogs