O que diz a Prefeitura de Araguaína

A Prefeitura de Araguaína informa que a Secretaria da Educação e a direção da Escola Municipal Simão Lutz, no Bairro São João, tomaram conhecimento em detalhes do ocorrido na manhã desta segunda-feira, 11, e que, de imediato, entrou em contato com o pai da criança para se colocar à disposição para todos os esclarecimentos necessários e qualquer outro apoio que a família precise.

Conforme as informações levantadas pela direção da escola junto às professoras, coordenação e outros alunos que presenciaram o acidente, o fato aconteceu na última quarta-feira, 6. Em um momento de brincadeira entre os alunos, durante o intervalo, um aluno foi lesionado nas partes íntimas por um colega. A equipe gestora da escola não foi comunicada sobre a situação no dia do acidente.

Na manhã desta segunda-feira, 11, a direção entrou em contato com o pai, que foi até a escola conversar com a diretora, coordenadora e professoras responsáveis pelo aluno. A equipe da escola reforçou ao pai que a criança não relatou sobre o acidente, por isso não foi possível dar a assistência necessária logo após o acidente.

A escola e a Secretaria Municipal agem de forma imediata quando tem ciência de fatos como esse, conforme preconiza o regimento da unidade de ensino.