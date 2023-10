Aniversário de Araguaína: Prefeitura anuncia Detonautas e Barões da Pisadinha

da redação

No próximo dia 14, Araguaína completa 65 anos de emancipação política e já consolidada como a Capital Econômica do Tocantins. Para comemorar a data, entre os dias 7 e 30, a Prefeitura de Araguaína realizará uma ampla programação com várias inaugurações de obras, eventos culturais, shows com artistas locais e nacionais.

“A população de Araguaína merece cada investimentos que estamos fazendo para tornar nossa cidade melhor para se viver. Pensamos em uma programação diversificada, que leve entretenimento e lazer para os cidadãos, e também entregue serviços e infraestrutura que serão permanentes”, conta o prefeito Wagner Rodrigues.

Programação cultural

Os amantes de duas rodas, carros antigos e rock’n roll farão a abertura da programação cultural, com o Motoara, que será realizado nos dias 11 e 12, na Via Lago. O destaque do evento é o show da banda Detonautas.

No dia 14, haverá apresentações de artistas regionais e muito piseiro com o show nacional da banda Barões da Pisadinha.

No dia 20, será o lançamento do Branding Turístico de Araguaína, elaborado pela prefeitura em parceria com o Sebrae, para reforçar o turismo local, ajudando na economia, fortalecendo empreendedores e valorizando culturas e tradições existentes.

Agenda de inaugurações

A programação de inaugurações contempla obras da Saúde, Educação, Infraestrutura e Assistência Social, distribuídas em todas as regiões da cidade.

Infraestrutura: no dia 7, será entregue a infraestrutura da Vila Bandinha, que recebeu drenagem, pavimentação e sinalização viária. Na oportunidade, os moradores receberão os títulos de Regularização Fundiária por meio do programa Casa Legal.

A semana seguinte inicia com a entrega da infraestrutura do setor Itatiaia, no dia 13, e encerra no dia 17, sexta-feira, com a entrega da Avenida Campos Elísios, que foi revitalizada e estendida até a BR-153. No dia 27, segunda-feira, será inaugurada a nova infraestrutura do setor Morada do Sol.

Educação: No dia 10, sexta-feira, será a reinauguração da Escola Municipal Luiz Gonzaga, no setor Costa Esmeralda, que passou por reforma da rede elétrica, pintura, reparos gerais e elevação do muro, proporcionando mais segurança às crianças e servidores.

Assistência Social: No dia 22, será entregue o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), um anexo do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) III, no Distrito Novo Horizonte.

Saúde: A UBS do setor Nova Araguaína, totalmente reconstruída e ampliada, será entregue no dia 30.

Confira a programação completa das atrações culturais e entrega de obras do Araguaína de 65 anos de Araguaína

07/11 (terça-feira)

19h: Entrega de infraestrutura de pavimentação, drenagem e regularização fundiária da Vila Bandinha

10/11 (sexta-feira)

8h30: Entrega da reforma e ampliação da Escola Luiz Gonzaga

11/11 (sábado)

8h: Abertura da Motoara

22h: Show Detonautas

12/11 (domingo)

8h às 21h: Motoara

13/11 (segunda-feira)

19h: Entrega asfalto no Setor Itatiaia

14/11 (terça-feira)

22h: Show com Barões da Pisadinha

17/11 (sexta-feira)

9h: Entrega da Av. Campos Elísios:

20/11 (segunda-feira)

19h: Lançamento do branding turístico de Araguaína

22/11 (quarta-feira)

18h: Entrega SCFV Novo Horizonte

27/11 (segunda-feira)

18h: Asfalto e drenagem no Setor Morada do Sol

30/11 (quinta-feira)

8h30: Entrega da UBS do Nova Araguaína

(Por Mara Santos | Fotos: Marcos Filho Sandes / Secom Araguaína)