Equipes da Fiscalização Integrada flagraram neste fim de semana eventos clandestinos e aglomerações em bares de Araguaína. Medidas restritivas tomadas pelo prefeito pretendem frear aumento de casos.

Por Thatiane Cunha

O prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, irá publicar ainda no início desta semana novo decreto com medidas restritivas na cidade contra a covid-19. As novas regras foram necessárias após o aumento no número de casos na última semana, passando de 1.502 caos ativos no dia 17 para 1.828 no dia 22, e dos flagrantes de festas clandestinas e aglomerações em bares.

“Publicaremos um novo decreto sobre as medidas restritivas da covid. Lamentavelmente grande parte da nossa população não tem cumprido com todas as obrigações e obediências aos decretos publicados”, afirmou o prefeito.

Flagrantes

Na última sexta-feira, 21, equipes da Fiscalização Integrada do Município flagraram festa clandestina em um imóvel que é alugado para eventos, no setor Jardim dos Ipês. Fiscais do Demupe (Departamento Municipal de Postura e Edificações) e policias militares identificaram quase 200 pessoas nesta casa e encaminharam um dos organizadores da festa para a delegacia. O responsável vai responder por crime contra a saúde pública.

Ainda na sexta-feira, dois bares da cidade foram interditados por estarem funcionando além do horário permitido, às 23 horas. Mais de 100 pessoas também foram flagradas bebendo em uma praça do Povoado Novo Horizonte.

No sábado, 22, um proprietário de bar foi multado e conduzido à delegacia após continuar com o bar aberto mesmo tendo sido interditado na sexta-feira por descumprimento do Decreto nº 022. Todos os flagrados responderão a TCO (Termo circunstancial de ocorrência). Um bar também foi interditado nesse sábado por funcionar após o horário permitido.

Mais medidas

As novas medidas de segurança também terão como público-alvo servidores municipais. A Secretaria da Administração e a Procuradoria irão publicar portaria com penalidades para servidores que forem flagrados descumprindo as medidas restritivas. “Neste momento de gravidade, não podemos admitir que nossos servidores, que veem todos os dias as nossas equipes de saúde se desdobrando para atender, possam não ser solidários com essa situação”, lembrou o prefeito.

Contágio crescente

No boletim de acompanhamento dos casos de coronavírus em Araguaína do dia 22, foram registradas 84 confirmações, 41 mulheres e 43 homens, e dois óbitos, homem de 57 anos e mulher de 72 anos. Com esses, o município chega a 29.240 casos confirmados, sendo desses 1.828 casos ativos da doença, 27.022 recuperados e 390 óbitos.

O boletim ainda traz que 98% das UTIs (unidades de tratamento intensivo) e 86% dos leitos clínicos na cidade estão ocupados.