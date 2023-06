da redação

A Polícia Militar ainda não identificou o homem e a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso. O Sindicato Rural de Araguaína disse, em nota, que repudia qualquer ato de agressão ou violência dentro ou fora das suas dependências. Informou, ainda, que tem contribuído com a Polícia Civil oferecendo as imagens de segurança interna do evento deste final de semana. De acordo com o Sindicato responsável pela festa, os dados dos mais de 12500 colaboradores foram repassados para a Polícia, que segue com as investigações.