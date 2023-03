da redação

“Nossa expectativa é superar o número de participantes do ano passado, que foi de mais de 100 apaixonados pela pesca, portanto, esperamos mais de 200 pessoas nesta edição. O valor da premiação este ano já é maior que as anteriores”, disse o secretário do Esporte, Cultura e Lazer, Zeca de Oliveira.

Categorias e premiação

Os participantes podem pontuar em cinco categorias: Caranha e Tambaqui, Piau, Pacu, Tucunaré e Peixe de Couro (filhote barbado, jaú, pirarara e pintado, exceto cuiú-cuiú). A premiação total, este ano, deverá ultrapassar R$ 80 mil, sendo R$ 45 mil em dinheiro. O primeiro colocado de cada categoria levará o valor de R$ 4 mil, o segundo R$ 3 mil e o terceiro colocado será premiado com R$ 2 mil, totalizando 15 esportistas premiados.

Além da premiação em dinheiro, os participantes concorrerão a uma embarcação, junto com motor de 15 HP, kit de coletes e remos, no valor de mais de R$ 35 mil. Os contemplados serão conhecidos por meio de um sorteio entre os participantes inscritos no torneio e que estejam presentes no local.

Critérios de participação

Para se inscrever no torneio poderão ser formadas equipes com no máximo três integrantes, sendo que um dos participantes do grupo deve apresentar a cópia da licença de pesca amadora. Homens, mulheres e também crianças podem participar. No caso das crianças, a participação pode ocorrer desde que estejam acompanhados com um responsável inscrito na equipe.

O edital da competição com todos os critérios de participação e o link para as inscrições serão publicados no site da Prefeitura de Araguaína no próximo mês.