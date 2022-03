Por Mara Santos – Foto: Marcos

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, acompanhada do vice-prefeito, Gleydon Nato, e equipe técnica, visitou Araguaína na última semana para conhecer pessoalmente os trabalhos desenvolvidos pela gestão do prefeito Wagner Rodrigues.

Na quinta-feira, 3, acompanhada da secretária municipal da Saúde, Ana Paula Abadia; e do secretário chefe de Gabinete, José Miguel; a comitiva visitou unidades de saúde, algumas em funcionamento e outras ainda em obras, como o CER (Centro Especializado em Reabilitação), Oficina Ortopédica e a transição do Hospital Municipal Eduardo Medrado no PAI (Pronto Atendimento Infantil).

Na oportunidade, a prefeita e sua equipe tiraram dúvidas sobre a parceria entre o Município e o Hospital do Amor, responsável pela gestão do CER e Oficina Ortopédica. A intenção é adotar o modelo na cidade polo do Sul do Estado.

Na manhã de sexta-feira, 4, o prefeito Wagner Rodrigues apresentou as obras de infraestrutura, principal motivo da visita da comitiva. O grupo visitou a Avenida dos Administradores, no Jardim Paulista; o Jardim Vitória e o Setor Tocantins, que tiveram infraestrutura executada por meio do Projeto de Saneamento Integrado Águas de Araguaína; Setor Araguaína Sul; Avenida Castelo Branco, que está recebendo calçadas com acessibilidade; além das obras da Via Norte e uma das usinas de asfalto usinado a quente (CBUQ) que atendem ao município.

Ainda na sexta-feira, logo no início da tarde, a equipe gurupiense recebeu orientações técnicas do superintendente municipal de Licitações, Washington Sousa; mais tarde, visitaram a Secretaria Municipal da Fazenda, Tecnologia, Ciência e Inovação, onde o secretário Fabiano Souza apresentou os resultados obtidos pelo Município nos últimos anos.

Modelo de gestão

De acordo com a prefeita, o objetivo da visita foi buscar conhecimento para resolver problemas graves da cidade, sendo a pavimentação o principal deles.

“Araguaína tinha tantos buracos quanto Gurupi tem hoje. Mas com planejamento, com obras de qualidade, conseguiu resolver esse problema. E nós estamos aqui para aprender como Araguaína fez, para que façamos o mesmo em Gurupi”, afirmou a prefeita Josi Nunes.

Termo de Cooperação

“Firmamos um Termo de Cooperação para que haja esta troca de experiências que irá contribuir, ajudar Araguaína e também Gurupi. Já apresentamos algumas técnicas diferentes e importantes desenvolvidas aqui e que serão implementadas em Gurupi e, tenho convicção, de que em pouco tempo os problemas de Gurupi serão resolvidos de forma definitiva”, pontuou o prefeito Wagner Rodrigues.