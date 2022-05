Por Redação

A Secretaria da Assistência Social, Trabalho e Habitação de Araguaína realizará uma mesa redonda de debates sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes na cidade. O evento gratuito, aberto ao público em geral, contará psicólogos e profissionais que trabalham no atendimento a vulneráveis e terá duração de quatro horas, com início às 8 horas desta quinta-feira, 19, no miniauditório do Unitpac (Universidade Presidente Antônio Carlos).

A mesa redonda, organizada pela da Diretoria Municipal da Proteção Social Especial, é alusiva ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 18 de maio. O tema discutido será “Em Defesa das Crianças e Adolescentes”, mediado pela diretora de Proteção Social Especial, Jocélia Alves.

O evento terá como debatedores o psicólogo especializado em Psicodrama Douglas Hermann e o delegado-chefe de Polícia Civil Charles Marcelo de Arruda, da 2ª Delegacia de Atendimento a Vulneráveis de Araguaína. As inscrições para certificação e participação do evento serão realizadas no local.

Dados

“A violência física é toda ação que causa dor e a psicológica é a que causa sofrimento mental”, explicou a diretora. Em Araguaína, foram atendidos no CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) 59 casos de abuso sexual em crianças e adolescentes em 2021. Desses, 10 eram do sexo masculino. Em 2022, os casos já somam 19, até 17 de maio.