Por Redação

A Prefeitura de Araguaína irá realizar a inauguração da primeira etapa da Via Norte, nesta quinta-feira, 15, às 17 horas. Além de ser a maior obra de infraestrutura, mobilidade, logística e sustentabilidade do Tocantins, a nova avenida traz impactos positivos na geração de empregos e consequentemente movimenta a economia da cidade.

Iniciada em julho de 2020, a obra gerou nesta primeira etapa 3.447 empregos, desses 2.418 são trabalhadores diretos e 1.029 indiretos. A Via Norte, executada por meio do Projeto Águas de Araguaína, teve investimento de R$ 44 milhões, financiados pelo CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina.

O setor da construção civil é os que mais possui reação imediata na empregabilidade. “Quando é feita uma obra grande como a Via Norte, profissionais de fora são contratados, há gastos com combustível, aluguel, refeições, portanto outros setores são rapidamente beneficiados”, explicou o gerente técnico de Supervisão e Acompanhamento de Obras da UGP (Unidade de Gerenciamento de Projeto), Cid Forghieri.

A entrega do trecho de 1,5 km de extensão que liga a Avenida Castelo Branco com a Cônego João Lima contempla uma área de residências e terrenos de aproximadamente 160 mil metros quadrados, o que representa mais de 200 imóveis, beneficiando também os comerciantes da região e moradores.

Integração do comércio

Há 20 anos, o empresário Alberto Luna possui um estabelecimento localizado na Avenida Cônego João Lima e agora está com a fachada e acesso para a Via Norte, após investimentos na estrutura para integração com a nova obra.

“Aqui funcionava como depósito, com a necessidade fizemos uma reforma, trazendo a loja para cá. Aproveitamos essa oportunidade e em tempo da inauguração da Via Norte, o que para nós é muito importante”.

Em outro trecho da avenida, mais próximo à Rua Ademar Vicente Ferreira, está a loja da empresária Carla Albuquerque. Segundo ela, a nova infraestrutura trouxe uma valorização para o comércio da região. ”Vai melhorar o fluxo e a facilidade para os clientes chegarem até aqui. Nós também queremos virar a loja para a Via Norte e implantar um estacionamento fixo, pois antes da obra já dependíamos das ruas próximas para os clientes pararem seus veículos”.

Valorização imobiliária

O investimento em infraestrutura urbana também reflete nas vendas do setor imobiliário. A região passa a ser mais valorizada pela iniciativa privada, tendo em vista que a Via Norte faz a ligação de bairros com o Centro da cidade.

“Os imóveis que antes valiam R$ 200 por metro quadrado, hoje custa em média de R$ 700 a R$ 1.500. O valor do metro quadrado hoje depende da localização, tamanho e a frente do lote para a avenida”, explicou o empresário e perito avaliador do ramo imobiliário Vilton Gomes.

Aos 71 anos de idade, a dona de casa Maria dos Reis mora há quase duas décadas em uma casa beneficiada pela Via Norte. Ela conta que já recebeu propostas de compra do seu imóvel. “ O povo estava tudo vindo aqui querendo comprar, mas eu não saio daqui não, ficou chique demais morar de frente para essa avenida”.

Mais obras

No total, a Via Norte terá 9,3 quilômetros de extensão. A segunda etapa está em andamento e fará a ligação da Avenida Castelo Branco com a Rua Dois de Julho e segue pelo Setor Araguaína Sul até a Avenida Palmas, no Costa Esmeralda. As obras dessa etapa já estão com 29% da pavimentação e 27% do total de rede de drenagem implantados.