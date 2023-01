Share on Twitter

Por Redação

Música calma, café da manhã, interação e profissionais que falaram sobre a importância de fortalecer e cuidar da Saúde Mental. O assunto e ações fazem parte da campanha Janeiro Branco da Saúde de Araguaína, que reuniu dezenas de servidores municipais na manhã desta quinta-feira, 26, no auditório da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

“Estamos fazendo várias ações com os nossos colaboradores para trabalhar a saúde mental deles, que além de refletir na vida pessoal vai melhorar a qualidade dos serviços prestados à população”, afirmou a secretária da Saúde de Araguaína, Ana Paula Abadia.

A campanha tem como tema a frase “A vida pede equilíbrio”. Em sua apresentação, a psicóloga da Equipe Multidisciplinar da Saúde, Wilbiane Trindade, explicou o que pode impedir o desequilíbrio mental. “A sociedade está imediatista, querem resultados rápidos e assim se perdem no que é primordial para si e se preenchem com coisas ou hábitos que não trazem tantos benefícios, causando então um desequilíbrio mental”.

Consequências do desequilíbrio

Ainda de acordo com a Wilbiane, os sofrimentos emocionais podem causar dores generalizadas, constipação, manchas na pele e até falta de ar. “Muitas doenças físicas surgem do adoecimento mental, é o que chamamos de somatização, ou seja, dores emocionais que afetam a saúde do corpo”, alertou.

Como cuidar da Saúde Mental?

De acordo com a profissional, alimentação saudável, atividades físicas e o desenvolvimento da fé são hábitos que podem contribuir com a saúde mental. “Nós somos seres trinos: corpo, alma e espírito, quanto mais harmonia tivermos entre esses três, mais estaremos saudáveis”, informou.

A servidora Irair Lopes, que participou do evento, contou que já entendeu o quanto cuidar de si traz impactos positivos nas visitas domiciliares, buscas ativas e acolhimentos que faz trabalhando na Vigilância Epidemiológica. “Preciso estar bem comigo mesma para cuidar do outro. No trabalho fazemos roda de conversas e na vida pessoal tenho os meus hobbys, como ouvir música e estar na presença de Deus”.

Outras açõe

Além da palestra, foram realizadas blitz educativas nos dias 24 e 25 de janeiro, nas Avenidas Neblina e Filadélfia. Nos locais, os profissionais seguraram faixas, balões brancos e distribuíram panfletos com orientações sobre como fortalecer e cuidar da saúde mental.

Os eventos foram realizados pelo Cerest (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador) e contou ainda com a parceria da Escola de Saúde Pública, NEP (Núcleo de Educação Permanente), NASF (Núcleo e Apoio à Saúde da Família).

Suporte para a saúde mental