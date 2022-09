Por Redação

A Prefeitura de Araguaína finalizou a instalação das primeiras 15 luminárias inteligentes que fazem parte do projeto piloto da implantação da tecnologia 5G na cidade. A iniciativa é da ABDI (Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial), que disponibilizou os equipamentos para Araguaína e mais 13 cidades selecionadas no País que estão em processo de transformação digital acelerada.

Os equipamentos incluem a luminária em LED, câmera de monitoramento e antena para disponibilização de sinal de internet wi-fi e foram instaladas na Rua Ademar Vicente Ferreira, entre as ruas Sete de Setembro e Gaúcha, e na Rua Vinte e Cinco de Dezembro, entre as ruas das Mangueiras e dos Maçons, no centro da cidade.

O secretário da Fazenda, Tecnologia, Ciência e Inovação de Araguaína, Fabiano Souza, explicou que a Prefeitura já habilitou a telegestão à distância das luminárias e das câmeras de monitoramento. A próxima etapa é a liberação do sinal 5G.

“Estamos aguardando a liberação por parte da Nokia, empresa habilitada pela ABDI para ofertar o sinal. Ainda não há um prazo definido para isso, mas estamos com a expectativa que seja ainda no mês de outubro”, afirmou o secretário.

Uso da tecnologia

Assim que entrar em operação na cidade, a tecnologia 5G será usada, em um primeiro momento, para integrar os órgãos públicos que estão na região atendida no centro da cidade por meio da conectividade. Posteriormente, existe a proposta de criar zonas livres com sinal de internet via wi-fi gratuito para a população nas localidades atendidas, nos mesmos moldes das cidades inteligentes.

O superintendente de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria da Fazenda, Adão Rodrigues, reforçou que a oferta do sinal de internet 5G para os celulares ainda depende das operadoras. “É importante que a população entenda que esse é um projeto piloto e que avaliaremos a viabilidade técnica e econômica da tecnologia na cidade. Se for viável e operacional, faremos a expansão do projeto com mais luminárias”.

Atualmente, cerca de 84 modelos de celulares já estão preparados para navegar com a velocidade 5G de internet móvel no Brasil. A grande maioria dos aparelhos ainda precisará ser adaptada para receber a tecnologia, assim como os chips das operadoras.

Conecta 5G

O Projeto Conecta 5G encabeçado pela ABDI contempla as capitais Curitiba (PR) e Maceió (AL) e 11 municípios do país, além de Araguaína: Juiz de Fora (MG), Ceará-Mirim (RN), Petrolina (PE), Jaraguá do Sul (SC), Picos (PI), Sorocaba (SP), Paraipaba (CE), Pato Branco (PR), Foz do Iguaçu (PR), Parauapebas (PA) e Canaã dos Carajás (PA).

O que é a 5G

A 5G é chamada de “a nova geração da internet móvel”. Mas além de oferecer uma maior velocidade de conexão com a internet – cerca de 100 vezes a 4G, estabilidade de sinal e mais cobertura, a tecnologia deve mudar as formas de comunicação da sociedade a partir da integração de diversos dispositivos do dia a dia, como celulares, eletrodomésticos, carros, drones, máquinas, entre tantos outros. A estimativa é que a internet permita que até um milhão de equipamentos possam se conectar por quilômetro quadrado.

Outra vantagem é o baixo custo para implantação, já que permite que as estruturas e equipamentos de instalação possam ser fabricados por empresas distintas. Antes, com a 4G, tudo se concentrava em um único fabricante.

No mundo, a primeira implantação da 5G foi feita em 2019, na Coréia do Sul, e atualmente 65 países já usam a tecnologia. No Brasil, algumas capitais iniciaram a ativação no início do segundo semestre deste ano e esta é considerada a primeira etapa do processo de implantação no País.

Um exemplo bastante citado do que a internet 5G será capaz de fazer é um cenário em que uma geladeira inteligente identifica a falta de algum produto, faz o pedido via aplicativo de entregas e a mercadoria chega na residência via drone, tudo conectado por meio da tecnologia.