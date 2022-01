Araguaína iniciará a vacinação de crianças contra a covid-19 nesta sexta-feira, 21. O grupo que tem quase 19 mil meninos e meninas foi subdividido para aplicação por etapas. As primeiras a serem atendidas são da faixa etária de 5 a 11 anos, que tenham deficiência permanente ou comorbidades.

Antes do início da aplicação, as equipes serão treinadas para administração, que tem medida e diluição diferente do que é aplicado nos maiores de 12 anos. “O que muda visualmente é o volume, que é 0,1 miligrama menor para as crianças e o rótulo do frasco é laranja. Além disso, o princípio ativo da vacina é um terço do que é aplicado nos adolescentes e adultos”, explicou a diretora municipal da Imunização, Samilla Braga.

A diretora ressalta que as crianças não estão isentas de complicações causadas pela covid-19 e por isso devem ser imunizadas. “Avaliando o cenário epidemiológico de 2020 e 2021 no Brasil, foram registrados mais de seis mil casos graves de covid em criança e dessas 308 morreram. A imunização é necessária para que elas tenham a possibilidade de combater o vírus e evitar o agravamento”.

Público-alvo

O cronograma de vacinação é estabelecido pela Nota Técnica nº 2/22, do Ministério da Saúde. Após o grupo com deficiência e comorbidades, o próximo a receber o imunizante é formado por crianças indígenas e quilombolas, seguido por crianças que morem com pessoas com alto risco. Concluída essas etapas, a aplicação seguirá a ordem decrescente de idades, começando pelos mais velhos 11 e 10 anos, e continuando para 9 e 8 anos, 7 e 6 anos, e finalizando nas crianças de 5 anos.

Programação

A primeira remessa tem previsão de chegada hoje, 19, com 2.120 doses, e o treinamento teórico e prático com todas as equipes de vacinação municipal será realizado amanhã, 20. Após a sexta-feira, 21, o atendimento nas UBS retornará na segunda-feira, 24, e seguirá enquanto durar o estoque enviado pelo Ministério da Saúde.

Onde tomar?

São cinco UBS (unidades básicas de saúde) disponíveis para vacinação desse público-alvo contra covid-19. Às UBS JK, Lago Azul, José Ronaldo Pereira da Costa (Dom Orione) e Dr. Dantas (Costa Esmeralda) atende das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, e a Dr. Francisco Barbosa de Brito (Vila Aliança) atende em horário estendido, das 7 às 18 horas.